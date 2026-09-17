완주 남계리 유적, 국가사적 지정… 지역 역사문화 자원 가치 재조명

전북 완주군 남계리 유적이 국가사적으로 지정되면서 조선 후기 지역사회의 사상적 갈등과 변화를 간직한 역사 문화 자원의 가치가 국가유산으로 인정받았다. 완주군이 민선 9기 들어 추진해 온 지역 역사 자원의 발굴·조사와 보존 정책도 국가사적 지정이라는 결실로 이어지게 됐다.

17일 완주군에 따르면 남계리 유적이 국가유산청 국가사적 분과위원회 심의를 거쳐 국가사적으로 최종 지정됐다. 이 유적은 조선 후기 고유의 전통사상과 서구에서 유입된 천주교 신앙이 맞부딪히며 빚어진 사상적 갈등과 격동기 지역사회의 변화상을 간직한 핵심 역사 자원으로 평가받았다.

국가사적으로 지정된 전북 완주군 남계리 유적. 완주군 제공

이번 지정으로 남계리 유적은 국가 차원의 체계적인 보존·관리와 정비 사업을 추진할 수 있는 기반을 확보하게 됐다. 완주군은 앞으로 남계리 유적을 주변 역사 문화 자원과 연계해 전시와 교육, 답사가 어우러지는 복합 역사 문화 공간으로 조성할 계획이다. 특히, 내년 세계청년대회와 연계해 국내외 순례객이 찾는 역사 문화·순례 명소로 육성할 방침이다.

완주군은 그동안 국가사적 지정을 위해 유적 주변 정비와 유해 보존 등 체계적인 관리 기반을 마련해 왔다. 전문 연구 기관과 협력해 유적의 학술적 가치를 규명하는 작업도 이어왔다. 특히, 국립완주문화유산연구소와 학술 조사·연구를 진행하고 천주교 전주교구와 민관 협력을 강화하면서 관련 사료를 집대성하고 지역사회와 역사적 가치를 공유하기 위한 기반을 넓혔다.

유희태 완주군수는 “완주 남계리 유적 국가 사적 지정은 지역 역사 자원의 가치를 발굴하고 전문 기관과 지역사회가 함께 국가유산으로 발전시킨 의미 있는 국가유산 정책의 성과”라며 “지속적으로 역사 자원의 조사·연구와 국가사적 지정을 확대해 국가유산을 미래성장동력으로 삼고 세계와 연결되는 문화유산도시를 만들 것”이라고 말했다.

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