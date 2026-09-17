“40개 캐릭터 한자리에”…용인시, ‘대한민국 조아용 페스티벌’ 10월 개최

경기 용인시가 시 승격 30주년을 맞아 대표 상징물 ‘조아용’ 등이 참여하는 국내 최대 규모의 캐릭터 축제를 선보인다.

용인시는 내달 3일부터 4일까지 양일간 처인구 삼가동 용인미르스타디움에서 ‘2026 대한민국 조아용 페스티벌’을 개최한다고 17일 밝혔다. ‘다 함께 즐겨용! 용인 30주년’을 주제로 열리는 이번 축제에는 일본 구마모토시를 비롯해 국내외 교류 도시, 전국 지자체, 공공기관, 기업 및 대학 등 28개 기관의 캐릭터 40개가 총출동한다.

지난해 용인미르스타디엄에서 열린 시민의 날 축제 및 조아용 페스티벌. 뉴시스

행사장에선 국내외 캐릭터들이 펼치는 퍼레이드와 코스프레, 댄스 퍼포먼스, 라이브 드로잉 쇼 등이 다채롭게 진행된다. 첫날인 10월3일 열리는 ‘제31회 용인 시민의 날’ 기념식에는 육상 간판 우상혁 선수와 용인FC 이동국 테크니컬 디렉터, 석현준 선수 등 내로라하는 스포츠 스타들이 참석한다.



축제 기간 현장에서는 대형 연계 박람회와 페스티벌이 동시에 열려 풍성함을 더한다. 올해 26회째를 맞은 ‘사이버과학축제’에서는 인공지능(AI) 로봇 기반의 어르신 돌봄 서비스 시연과 로봇 댄스, 미래도시 체험 부스가 운영된다.

‘평생학습박람회’와 ‘청년페스티벌’에서는 시민 참여형 챌린지와 스마트 체험존이 마련된다. 용인 농산물 공동브랜드 ‘용인파미조아용’을 알리는 ‘먹거리페스타’, 대형 비빔밥 퍼포먼스를 담은 ‘식품산업박람회’, 백옥쌀 베이킹 챔피언십이 열리는 ‘조아용푸드페스타’ 등 독특한 먹거리·즐길 거리 행사도 진행된다.

시는 관람객 이동 편의를 위해 용인시청과 용인미르스타디움을 오가는 셔틀버스를 운행한다.

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