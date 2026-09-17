리만코리아, 첫 눈 건강기능식품 ‘라이프닝 비전 스펙트럼’ 선공개

리만코리아는 건강기능식품 상표 라이프닝이 다음 달 6일 출시 예정인 첫 눈 건강기능식품 ‘라이프닝 비전 스펙트럼’을 선공개 했다고 17일 밝혔다.

회사 측은 신제품 출시를 기념해 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 ‘리만 출시 세미나’를 열었다. 임직원 등 약 1000명이 참석한 이번 행사에서는 신제품과 핵심 원료를 소개하는 자리를 가졌으며, 다채문과 신제품 전시 구역, 촬영 구역 등을 마련해 제품 개념과 리만의 연구개발 경쟁력을 입체적으로 전달했다.

‘라이프닝 비전 스펙트럼’ 제품 이미지. 리만코리아 제공

‘라이프닝 비전 스펙트럼’은 기능성 원료를 바탕으로 눈 건강부터 산화 방지, 정상적인 면역 기능까지 함께 챙길 수 있도록 개발한 건강기능식품이다. 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 헤마토코쿠스추출물(아스타잔틴 6mg)을 비롯해 산화 방지 작용을 위한 비타민 C∙E와 정상적인 면역 기능에 필요한 아연을 배합했다.

여기에 제주 비자클로렐라 추출물, 글루콘산구리, 빌베리추출물분말, 아로니아농축분말 등을 담아 부원료까지 꼼꼼하게 설계했다. 특히 ‘제주 비자클로렐라 추출물’은 제주 비자림에서 발견한 미세조류를 활용한 원료로, 자사 연구개발 전문기업 ‘에스크랩스’가 한국생명공학연구원으로부터 관련 기술을 이전받아 개발했다. 무균 유리관 배양부터 국내 우수 의약품 제조∙관리 기준(GMP) 시설에서의 생산까지 전 과정을 체계적으로 관리해 안정적인 품질을 확보했다.

리만코리아 관계자는 “일상에서 간편하게 먹을 수 있도록 알약과 포장 방식도 세심하게 고려한 것이 특징”이라며 “몸속 소화와 흡수가 쉬운 미세조류 유래 식물성 알약을 적용하고, 목 넘김이 편한 작은 크기로 만들어 먹는 부담을 낮췄다”고 설명했다.

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