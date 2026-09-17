한국인 교육비 지출 많은 16세 최대 적자

한국인은 생애주기 중 대학입시 등을 준비하는 16세에 소비 정점을 보이며 ‘최대 적자’를 기록하는 것으로 나타났다. 노년층의 인구 증가와 함께 소비 증가가 맞물리며 노년층 전체의 적자 규모가 유년층의 적자 규모를 처음으로 넘어섰다.

한국인은 생애주기 중 16세에 소비 정점을 보이며 ‘최대 적자’를 기록하는 것으로 나타났다. 연합뉴스

국가데이터처는 17일 이 같은 내용의 ‘2024년 국민이전계정’을 공개했다. 국민이전계정은 연령에 따른 소비와 노동 소득의 관계를 분석해 세대 간 경제적 자원의 흐름을 파악하는 통계다.

1인당 생애주기를 보면 연령 증가와 함께 ‘적자→흑자→적자’의 구조를 띠었다. 0세부터 27세까지는 노동 소득보다 소비가 큰 탓에 적자가 발생했다. 특히 교육비 지출이 큰 16세의 적자가 4604만원으로 전연령에서 가장 높았다. 28세부터 흑자 구간에 진입하는데, 이때부터 60세까지는 소비보다 노동 소득이 높은 상태를 유지했다. 특히 45세의 노동 소득은 4651만원, 흑자는 1932만원으로 생애주기에서 정점을 찍은 뒤 점차 내려오는 구조를 보였다.



은퇴 시기인 61세부터는 노동 소득이 줄어들며 적자로 전환했고, 연령이 높아질수록 적자 규모도 커졌다. 다만 이 시기에 적자로 진입하는 시점은 2010년의 56세에 비하면 5세가량 늦춰졌다.

1인당 생애주기를 보면 연령 증가와 함께 ‘적자→흑자→적자’의 구조를 띠었다. 특히 45세의 노동 소득은 4651만원, 흑자는 1932만원으로 생애주기에서 정점을 찍은 뒤 점차 내려오는 구조를 보였다. 뉴시스

노년층의 소비는 전년 대비 8.1% 증가했는데, 노동연령층(2.7%)이나 유년층(1.0%)보다 증가폭이 두드러졌다. 적자 규모로도 노년층은 5.3% 늘어난 188조9000억원을 기록하며, 유년층의 적자(186조2000억원) 규모를 처음으로 앞질렀다.



노동연령층의 흑자는 155조원 규모로 전년 대비 13.7% 확대됐다. 한국인의 생애주기 적자 총량값은 220조1000억원으로 전년 대비 7조3000억원 감소했다.

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