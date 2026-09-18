[이코노 브리핑] NH농협, 그룹 ‘ESG 추진협의회’ 개최 외

NH농협, 그룹 ‘ESG 추진협의회’ 개최

NH농협금융지주는 16일 그룹 ‘ESG(환경·사회·지배구조)추진협의회’를 개최해 전환금융 도입 프로젝트의 추진 결과를 공유하고 계열사별 기후금융 확대 및 향후 추진 방향을 논의했다고 17일 밝혔다. 농협금융은 이날 회의에서 기후금융을 통한 신(新)기업금융 경쟁력 확보 및 차별화 가능성을 확인했다.

우리금융, 생산적금융 목표 116% 달성

우리금융그룹은 임종룡 회장 주재로 열린 ‘9월 첨단전략산업금융협의회’에서 지방·중소기업 중심의 자금공급 확대와 투자 활성화를 추진해 생산적 금융의 성과를 높여 나가기로 했다고 17일 밝혔다. 그룹은 지난달까지 생산적 금융 부문에서 투자 1조5000억원, 융자 23조8000억원 등을 공급했다. 이는 ‘미래동반성장 프로젝트’의 생산적 금융 부문 5개년 목표 대비 35.7%, 올해 목표 대비 116.3%에 해당하는 실적이다.

신한카드, ‘쏠 링크’ 전용 체크카드 출시

신한카드는 신한금융그룹의 은행·증권 통합 계좌인 ‘SOL LINK’(쏠링크) 전용으로 ‘SOL LINK 신한카드 포인트 플랜 체크’ 카드를 출시했다고 17일 밝혔다. 이 카드는 국내 가맹점에서 이용 금액 등에 따라 최대 1.1%, 해외 가맹점에서는 금액과 관계없이 1%포인트를 적립해준다.

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