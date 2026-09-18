“美 건국 250주년, 한국과 특별한 인연 이어가야”

“(한국전쟁) 참전용사들의 용기와 희생이 만들어낸 희망이 대한민국의 자유와 번영으로 이어졌습니다.”

류진(사진) 한국경제인협회 회장은 17일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 ‘미국 건국 250주년 기념 감사 만찬’ 환영사를 통해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 참전용사와 주한미군에 감사 인사를 전했다.

류진 한국경제인협회 회장. 연합뉴스

류 회장은 “미국 건국의 역사에는 한국과 함께 해온 특별한 인연이 새겨져 있다”며 “인천상륙작전은 한국민에게 희망의 불씨를 살려준 전환점이었다”고 평가했다. 이어 “지금 한·미동맹은 군사안보를 넘어 경제·기술 동맹으로 발전하고 있다”며 “앞으로도 한·미 양국이 가장 가까운 친구이자 동맹으로서 더욱 빛나는 새 역사를 함께 써나가길 희망한다”고 강조했다.

이날 행사에는 한·미 정·재계 인사와 주한미군 관계자 등 180여명이 참석했다. 한성숙 국무총리와 강윤진 국가보훈부 차관, 스틸 대사, 제이비어 브런슨 주한미군사령관, 콘돌리자 라이스 전 미국 국무장관 등이 자리했다.

재계에선 신동빈 롯데 회장을 비롯해 조원태 대한항공 회장, 김윤 삼양 회장, 이장한 종근당 회장, 김정수 삼양라운드스퀘어 회장 등 한경협 회장단이 참석했다.

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