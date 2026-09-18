포스코 장인화 “빠른 실행력이 생존 열쇠”

장인화 포스코그룹 회장은 17일 “지정학적 재편과 기술 패러다임 전환 등 경쟁의 판이 바뀌는 대전환기에는 빠른 실행력이 생존의 열쇠”라며 “변화의 방향을 먼저 읽고 명확한 해답을 찾아야 한다”고 밝혔다.

장인화 포스코그룹 회장(오른쪽)이 17일 포스코 송도 글로벌R&D센터에서 열린 ‘2026 포스코 포럼’에서 발언하고 있다. 포스코홀딩스 제공

장 회장은 인천 송도 포스코 글로벌 연구개발(R&D)센터에서 열린 ‘2026 포스코 포럼’에서 “트리플코어 전략을 완수하고 자원 중심으로 사업 영역을 성공적으로 확장하려면 무엇을 준비하고 얼마나 빠르게 변화할지 답을 찾아야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “담대한 목표와 과감한 실행으로 새로운 성장의 길을 열어 나가자”며 철강 사업의 현지화와 리튬·희토류 주요 시장 선점, 에너지 사업의 완충 역할을 핵심 과제로 제시했다. 각 사업이 처한 경영 환경이 다른 만큼 사업별로 차별화된 성장 전략을 적용해야 한다는 설명이다. 포스코 포럼은 그룹 전 임원이 모여 미래 성장과 혁신 방안을 논의하고 외부 전문가의 견해를 듣는 자리다. 올해 행사는 ‘새로운 경쟁의 판에서 미래가치를 선점하라’를 주제로 이틀간 열린다.



포럼에선 장 회장이 지난 7월 발표한 그룹의 새 성장 전략인 ‘트리플코어’의 구체적인 실행 방안이 집중 논의됐다. 트리플코어는 철강을 중심으로 한 산업자원과 리튬·양극재·음극재·희토류 등 전략자원, 액화천연가스(LNG)·신재생에너지 등 에너지자원을 3대 사업 축으로 육성하는 전략이다. 기조 강연을 맡은 도미닉 바튼 리오틴토 이사회 의장은 지정학과 기술 변화가 기업 가치에 미치는 영향을 분석하고, 사업 재편과 선택·집중을 통해 성장한 글로벌 기업 사례를 소개했다.

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