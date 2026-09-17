사우디, 후티 맹공에 ‘중국제 탄도미사일’ 첫 발사 정황

사우디아라비아가 예멘의 친이란 반군 후티를 상대로 중국제 탄도미사일을 처음 사용한 정황이 포착됐다. 후티 역시 사우디의 F-15 전투기를 자체 개발한 지대공미사일로 격추했다고 주장하면서 양측의 무력 충돌이 한층 격화하고 있다.



16일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 예멘 관리들과 무기 전문가들은 예멘에서 발견된 사우디의 미사일 잔해가 중국제 둥펑(DF)-15 탄도미사일로 보인다고 밝혔다. DF-15A는 중국이 설계한 단거리 고체연료 탄도미사일로, 사거리는 약 965㎞에 달해 이란 남부 해안까지 사정권에 포함된다.

예멘 수도 사나에서 약 170㎞ 떨어진 라그완 지역에서 발견된 ‘DF-15A’라고 적힌 미사일 추진체 잔해 모습. 중국제 둥펑(DF) 계열 단거리 탄도미사일로, 사우디아라비아가 친이란 반군 후티를 상대로 발사한 것으로 추정된다. 엑스(X) 캡처

사회관계망서비스(SNS)에 유포된 영상에는 예멘 주민들이 미사일 동체 주변에 모여 휴대전화 불빛으로 날개, 모터, 일련번호를 비추는 장면이 담겼다. 동체 측면에는 ‘DF-15A’가 굵은 검은 글씨로 인쇄됐다. 전문가들은 미사일의 고정식 날개와 구동 모터가 중국 언론에 공개된 훈련 영상 속 중국제 탄도미사일과 일치한다고 전했다.

후티 관계자와 예멘 정부 관계자 모두 사우디가 이 미사일을 발사했다고 했다. 사우디 정부 관계자도 “후티 반군은 DF-15 미사일을 보유하고 있지 않다”고 밝혀 사우디가 이 미사일을 발사했을 가능성을 시사했다.



실제 사우디가 발사한 것으로 확인될 경우 후티와의 장기간 분쟁에서 사우디가 탄도미사일을 사용한 첫 사례가 된다. 중국이 오랫동안 부인해온 중동으로의 미사일 판매도 드러나는 셈이다.



후티는 SNS로 공개한 성명을 통해 예멘 북동부 마리브주 상공에서 사우디의 F-15 전투기를 자신들이 제작한 지대공 미사일로 격추했다고 주장했다. 후티 반군은 이후 자체 텔레그램 채널을 통해 전투기 격추 장면과 잔해의 모습이 담긴 영상과 사진도 공개했다.

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