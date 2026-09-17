경북 '2026 해양수산엑스포' 18일 엑스코서 개최… 83개사 참여

경북도가 오는 18~20일 대구 엑스코 동관에서 '2026 해양수산엑스포'를 개최한다.

17일 경북도에 따르면 이 행사는 83개사 200부스 규모로 열려 1만여 명이 행사장을 찾을 것으로 예상된다.

'2026 경북도 해양수산엑스포' 포스터. 경북도 제공

18일에는 개막식에 이어 경북도와 인도네시아 바이어 및 지역 수산기업 ㈜아진 간의 3자 업무협약과 함께 500만 달러 규모의 수출계약이 있을 예정이다.

행사장에서는 수출상담회, 해양수산 기업 유치를 위한 홍보행사, 국내 대형마트가 참여하는 입점 품평회 등이 마련된다.

올해 처음 열리는 '수산물 학교급식대전'에는 도내 학교 조리·영양사와 학생으로 구성된 12개 팀이 참가해 경북 수산물을 활영한 학교급식 메뉴를 선보인다.

'대형 참다랑어 해체쇼'도 열리고 인공지능(AI)을 활용한 가상인간의 수산물 홍보, 수중드론과 로봇물고기 등 스마트 해양장비 및 해조류 화장품과 해양폐기물 리사이클링 제품 전시 등도 진행된다.

또 붉은대게 시식, 최대 70% 게릴라 세일, 방문객 할인쿠폰 증정, 바다포도 수분크림·어린(魚鱗)콜라겐 미스트 만들기, 수중드론·로봇물고기·새우잡기 체험이 운영된다.

최영숙 경북도 환동해지역본부장은 "올해 행사는 기업과 바이어, 투자와 판로가 함께하는 산업형 엑스포로 진행될 것"이라며 "행사가 실질적인 해외시장 진출과 판로 확대로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

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