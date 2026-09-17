LS, 중앙亞 3개국과 에너지·핵심광물 분야 사업 협력

LS그룹이 16일 개최된 ‘한국-중앙아시아 5개국 정상회의 및 비즈니스 서밋’을 계기로 투르크메니스탄, 타지키스탄, 카자흐스탄 등 중앙아시아 3개국과 에너지와 통신 인프라, 핵심광물, 희소금속 산업 분야 등에 대한 사업을 확대할 계획이다.

명노현 (주)LS 부회장(오른쪽에서 4번째), 심현석 LS MnM 부사장(오른쪽에서 6번째), 셰랄리 카비르 타지키스탄 공화국 산업신기술부 장관(오른쪽에서 5번째)을 포함한 관계자들이 14일 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LS그룹 제공

LS그룹은 LS전선과 LS MnM은 최근 한-중앙아시아 정상회의를 위해 국빈 방문한 중앙아시아 3개국의 정부 관계자들과 만나, 통신케이블 생산 인프라 구축, 광물 부문 개발 및 부가가치 창출, 희소금속 산업 생태계 조성 등에 대한 MOU 3건을 각각 체결했다고 17일 밝혔다.

우선 LS전선은 15일 투르크메니스탄 통신부 관계자들과 만나 투르크메니스탄 현지 통신인프라 구축에 대한 사업 협력 MOU를 체결했다. 이는 지난 2024년부터 투르크메니스탄 통신 당국과 현지 광케이블 제조시설 설립 및 대규모 공급 방안을 협의해 온 것에 대한 후속 조치다. 향후 본 사업이 구체화되면 케이블 시공 사업을 영위하는 LS마린솔루션과의 시너지를 통해 대규모 시공 프로젝트 수주로도 이어질 전망이다. 양측은 MOU 체결 이후 구체적인 사업계획과 추진 일정을 협의할 예정이다.

이에 앞서 LS MnM은 14일 타지키스탄 공화국 산업신기술부와 광물 부문 개발 및 관련 부가가치 창출을 위한 MOU를 체결했다. 양측은 타지키스탄의 광물 자원 개발과 투자 가능성을 검토하고, 사업 구체화를 위한 정보 교류 및 협력 방안을 마련해 나갈 계획이다.

또한 LS MnM은 16일 한국생산기술연구원 국가희소금속센터, 카자흐스탄 사트바예프대학교 야금·광석선광연구소와 함께 희소금속 분야 장기 협력을 위한 다자간 MOU에 참여했다. 협약 참여기관들은 협력센터를 기반으로 지속가능한 한-카자흐스탄 희소금속 산업협력 생태계를 구축하고, 관련 기술 및 산업 협력을 확대해 나갈 예정이다.

LS 관계자는 “중앙아시아는 통신 인프라 고도화와 풍부한 광물자원을 기반으로 에너지 인프라와 핵심광물 분야에 대한 성장 잠재력이 큰 지역”이라며 “LS가 보유한 전력·통신 인프라와 자원·소재 분야의 기술력을 바탕으로 그룹의 신시장 활로를 확대하는 한편, 한-중앙아시아 간 공급망 및 산업 협력 강화에 민간 차원의 기여를 할 것”이라고 말했다.

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