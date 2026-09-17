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소화기 체험하는 어린이들 [한강로 사진관]

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이제원 선임기자

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한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 &quot;2026 서울안전한마당&quot;을 찾은 어린이들이 소화기 체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 "2026 서울안전한마당"을 찾은 어린이들이 소화기 체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 &quot;2026 서울안전한마당&quot;을 찾은 어린이들이 완강기 체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 "2026 서울안전한마당"을 찾은 어린이들이 완강기 체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 &quot;2026 서울안전한마당&quot;을 찾은 어린이들이 지진 체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 "2026 서울안전한마당"을 찾은 어린이들이 지진 체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 &quot;2026 서울안전한마당&quot;을 찾은 어린이들이 비상 탈출체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 "2026 서울안전한마당"을 찾은 어린이들이 비상 탈출체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 &quot;2026 서울안전한마당&quot;을 찾은 어린이들이 VR 재난안전체험을 하고 있다. 이제원 선임기자
17일 서울 영등포구 여의도공원 문화의공원에서 열린 "2026 서울안전한마당"을 찾은 어린이들이 VR 재난안전체험을 하고 있다. 이제원 선임기자

 

서울시는 17∼19일 여의도공원 문화의마당에서 화재·재난·생활안전 등을 직접 체험할 수 있는 '2026 서울안전한마당'을 연다.

 

올해로 20회를 맞는 행사에는 75개 기관·단체가 참여해 화재 안전, 재난 안전, 생활안전, 교통안전, 몸·마음 건강, 어울림 등 6개 분야 69개 프로그램을 운영한다.

 

화재 안전 분야에서는 완강기와 물소화기 사용법, 화재 대피요령 등을 체험할 수 있고 재난 안전 분야에서는 지진·풍수해와 다중운집 상황에서의 대응 요령을 익힌다. 생활안전 프로그램으로는 심폐소생술과 올바른 리튬이온 배터리 사용법 등이 마련되며 항공기 안전, 안전벨트 착용 등 교통안전 체험도 진행된다.

 

행사장에는 고성능 화학차와 무인 파괴 방수차, 저상형 소방차 등 특수 소방 차량도 전시한다.

 

홍영근 서울시 소방재난본부장은 "다양한 안전 체험을 통해 재난에 대한 이해를 높이고 안전의 중요성을 다시 생각하는 계기가 되길 바란다"며 시민들의 참여를 당부했다.


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