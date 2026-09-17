세계 지방정부·석학들 전주로… ‘글로벌 관광도시 전주의 미래’ 모색

세계 각국의 지방정부 관계자와 국내외 석학, 글로벌 관광 전문가들이 전북 전주에 모여 글로벌 관광도시가 나아갈 미래 전략 논의에 머리를 맞댔다. 마이스(MICE)와 미식, 스포츠에서 야간 관광과 스마트 관광까지 도시관광의 핵심 분야를 놓고 각국의 사례와 경험을 공유하며 전주가 국제 관광도시로 도약하기 위한 방향을 모색한다.

전주시는 17일 전주 라한호텔에서 ‘2026 전주미래도시포럼’을 개막하고 18일까지 이틀간 국립무형유산원 등 일원에서 지속한다고 밝혔다.

올해로 4회째인 이번 포럼은 ‘글로벌 도시관광, 미래로의 진화(Global Urban Tourism: Evolving into the Future)’를 주제로, 국내외 도시·기관 관계자와 전문가, 시민, 청년 등이 참여해 도시관광의 변화와 전주의 미래 비전을 함께 논의한다.

첫날인 이날에는 개막식에 이어 마이스(MICE)·미식·스포츠를 주제로 한 세션을 잇달아 진행한다.

첫 번째 세션인 ‘MICE: 도시의 경제지도를 바꾸는 힘’에서는 민경중 한국외국어대 초빙교수가 좌장을 맡고, 제레미 심 싱가포르 테마섹 폴리테크닉 경영대학 부학장, 모종린 연세대 교수, 백기준 휴스턴대 무어석좌교수, 허준 동덕여대 교수가 참여해 MICE를 활용한 도시관광 플랫폼 구축 방안을 논의한다. 특히 전주를 고가치 체류형 여행지로 재편하는 방안과 MICE를 도시 골목경제와 연결하는 전략 등을 제시할 예정이다.

이어지는 미식 세션에서는 에밀리아 가토 주한 이탈리아 대사와 장민영 아워플래닛 대표, 음식 칼럼니스트 박찬일, 김지혜 피오또 오너셰프가 나서 전통 식문화의 보존과 현대적 재해석, 체험형 미식관광, 지속 가능한 미식도시 등을 다룬다.

스포츠 세션에서는 류성옥 고려대 교수와 헌터 퓨잭 호주 디킨대 교수, 김민수 한국스포츠정책과학원 스포츠산업연구실장, 러닝 크리에이터 안정은 런더풀 대표 등이 스포츠를 지속가능한 도시관광 자산으로 활용하는 방안을 살핀다. 호주의 스포츠관광 경제 사례와 도시 스포츠시설, 문화·엔터테인먼트를 결합한 전주의 발전 방향도 논의한다.

둘째 날인 18일에는 국립무형유산원에서 야간 관광과 스마트관광을 주제로 한 세션이 이어진다. 야간 관광 세션에는 이탈리아 제노바와 포르투갈 브라가 관계자가 참여해 야간 경제와 관광 정책 사례를 소개하고, 용선중 전주관광재단 대표이사가 지방 도시의 야간 관광 정책과 방향을 발표한다.

마지막 스마트관광 세션에서는 이충기 경희대 명예교수와 가토 쿠미 일본 와카야마대 교수가 지속 가능한 관광과 국제협력을 통한 재생 관광의 미래를 주제로 기조 발제한다. 이어 이탈리아 프라토, 포르투갈 코임브라, 말레이시아 세베랑 페라이, 인도 강톡 등의 도시가 스마트관광 사례를 공유하고 전주의 지속 가능한 스마트관광 전략도 소개한다.

전주시는 이번 포럼을 통해 도시의 미래 전략을 함께 설계하는 국제 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 세계 도시들과 관광 분야의 변화와 정책 경험을 공유하고, 이를 전주의 관광정책과 도시 혁신에 접목할 방침이다.

조지훈 전주시장은 “이번 포럼은 국내외 전문가들과 함께 전주의 미래 관광 비전을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “사전 등록을 못 한 시민들도 현장 등록 후 자유롭게 참여할 수 있기에 적극적인 관심과 참여를 당부한다”고 말했다.

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