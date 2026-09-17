직항 없어도 제주로…베트남·말레이시아 관광객 50% 넘게 증가

제주 직항노선이 없는 베트남과 말레이시아에서 인천·김포·부산 등 내륙을 거쳐 제주를 찾는 동남아 관광객이 크게 늘고 있다.

제주도는 올해 8월 말 기준 제주를 방문한 베트남 관광객이 5717명으로 지난해 같은 기간보다 52.3% 증가했다고 17일 밝혔다.

제주 답사 여행. 제주도 제공

말레이시아 관광객도 1만3476명으로 54.2% 늘었다.

도는 현지 온라인 여행 플랫폼과 국내선 항공권 할인 행사를 벌이는 등 국내 내륙 공항을 거쳐 제주로 들어오는 관광객 유치에 나서고 있다.

지난 7월 베트남 온라인 여행 플랫폼 트래블로카에서 판매한 제주 국내선 항공권 할인권 100개가 조기에 소진돼 추가 지원을 준비하고 있다.

사용자 6300만명을 보유한 말레이시아 여행 앱 ‘에어아시아 무브’와 진행한 국내선 항공권 할인 행사에서도 시작 2주 만에 제주 할인코드 500개 중 485개가 사용돼 사용률 97%를 기록했다.

기업 포상관광 유치도 추진한다.

도는 한국관광공사 하노이지사, 베트남 최대 여행사 비엣트래블과 함께 지난 15일부터 이날까지 베트남 주요 기업 관계자 12명을 대상으로 제주 답사 여행을 진행했다.

에어아시아 무브와 진행한 국내선 항공권 할인 행사. 제주도 제공

베트남 최대 소비재 기업 마산그룹 등 포상관광 수요가 있는 10개 기업 관계자는 제주돌문화공원과 마이스(MICE) 특화 공간인 루나폴, 해녀마을 등을 둘러봤다.

이들 기업은 2027년까지 모두 4000명 규모의 한국·제주 연계 관광상품을 개발할 계획이다.

도는 한국관광공사 해외지사와 함께 틱톡 광고와 현지 영향력자 연계 콘텐츠, 관광박람회 등을 활용한 제주 관광 홍보도 이어갈 방침이다.

9월 현재 제주 직항노선은 중국과 대만, 싱가포르, 일본 등 4개국 19개 노선에서 주 241편 운항하고 있다. 베트남과 말레이시아를 잇는 정기 직항노선은 없다.

황경선 제주도 관광교류국장은 “직항 노선이 없는데도 동남아 관광객이 증가하는 것은 한국관광공사 해외지사, 현지 유력 플랫폼과의 협업이 힘을 발휘한 결과”라며 “동남아의 제주 방문 열기가 이어지도록 현지 맞춤형 마케팅을 계속하겠다”고 말했다.

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