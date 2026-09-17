방탄소년단, '마이크 드롭' 리믹스도 넘겼다…네 번째 16억뷰 뮤비

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 '마이크 드롭(MIC Drop)' 리믹스 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 16억 건을 넘겼다.

17일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단이 2017년 11월 공개한 '마이크 드롭(스티브 아오키 리믹스)' 뮤직비디오는 전날 오후 6시37분께 16억 뷰를 돌파했다.

방탄소년단. 하이브 엔터테인먼트 제공

'다이너마이트(Dynamite)', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)', '디엔에이(DNA)'에 이은 팀 통산 네 번째 16억 뷰 뮤직비디오다.

이 곡은 방탄소년단의 미니 5집 '러브 유어셀프 승 '허'(LOVE YOURSELF 承 'Her')' 수록곡을 미국 DJ 스티브 아오키가 일렉트로 트랩(Electro trap) 장르로 재해석했다. 발매 당시 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 28위로 진입한 뒤 10주 연속 머물렀다.

뮤직비디오는 취조실과 불타는 차 등을 배경으로 펼쳐지는 군무와 아오키의 디제잉 감각이 어우러졌다. 특히 마지막에 마이크를 떨어뜨리는 퍼포먼스로 곡 특유의 스웨그와 태도를 부각했다.

방탄소년단은 이 외에도 억대 뷰 뮤직비디오 수십 편을 보유하고 있다.

<뉴시스>

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