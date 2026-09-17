홀로 딸 키운 40대 가장…6명에 새 삶 주고 영면

아내와 일찍 사별하고 홀로 딸 아이를 키워온 40대 가장이 뇌출혈로 쓰러져 병원으로 옮겨져 수술을 받았으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 6명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 4일 조선대학교병원에서 박종희(43)씨가 뇌사 장기기증으로 6명의 환자에게 새 삶의 기회를 전하고 떠났다고 17일 밝혔다.

박씨는 지난 달 23일 저녁 평소와 다름없이 어머니와 전화로 안부를 나눴다. 그러나 다음 날 오전 연락이 닿지 않았고, 박씨는 자택에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌다. 뇌출혈로 수술을 받았지만 끝내 뇌사에 이르렀다. 박 씨의 심장과 간, 신장(양측), 안구(양측)는 6명에게 전해졌다.

유족에 따르면 박씨는 평소 기증에 대해 긍정적으로 생각했다. 10년 전쯤 박씨의 어머니가 사후 시신기증 의사를 밝혔을 때, 박씨는 많은 사람을 돕는 좋은 일이라며 그 뜻을 지지했다. 가족은 생전 박씨가 기증의 의미에 공감하고 나눔의 가치를 중요하게 여겨온 점을 고려해 장기기증에 동의했다.

외동아들인 박씨는 어릴 적부터 의젓했다. 밤늦게까지 일하는 어머니를 기다리며 스스로 식사를 챙기고 집안일을 도왔다. 학교를 졸업한 뒤에는 20여 년간 판매직에 종사했다. 아내와는 일찍 사별했으며, 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 바쁜 생활 속에서도 어머니에게 자주 안부를 묻고 쉬는 날이면 함께 시간을 보냈다. 어머니는 박씨가 한 번도 속을 썩인 적 없는 착한 아들이었다고 전했다.

정이 많았던 박씨는 누구와도 잘 어울렸다. 도움이 필요한 어르신을 보면 먼저 다가가 도왔고, 직장에서도 동료와 손님들을 살갑게 대하며 가족처럼 지냈다. 또 식사를 한 번 대접받으면 서너 번은 자신이 살 정도로 주변 사람들에게 베풀기를 좋아했다.

박씨의 어머니 노판임씨는 "아들이 병원에 입원해 있는 동안 휴대전화를 대신 가지고 있었는데, 걱정하는 지인들의 전화가 많이 걸려 왔다. 빈소에도 많은 친구와 직장 동료들이 찾아왔다"며 "그 모습을 보면서 짧게 살았지만 잘 살았구나 하는 생각이 들었고, 큰 위안이 됐다"고 말했다.

어머니는 아들에게 "종희야, 일찍 떠난 것은 무척 아쉽지만 좋은 일을 하고 갔다고 생각하면 엄마도 행복하다"며 "엄마 걱정하지 말고, 여기에서 살아온 것처럼 그곳에서도 좋은 일만 하며 지냈으면 좋겠다"고 마지막 인사를 건넸다. 이어 아들의 장기를 받은 이들에게는 "아들이 미처 살지 못한 삶까지 오래 건강하게 살아주길 바란다"라는 말을 남겼다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "어머니의 기증 의사를 지지했던 아들이 그 뜻을 몸소 실천하고 떠났다"며 "슬픔 속에서도 큰 결단을 내려주신 유가족께 깊은 경의를 표하며, 생명나눔 주간을 맞아 이런 뜻깊은 나눔이 더 많은 이들에게 울림을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.

<뉴시스>

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