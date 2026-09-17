비토즈, 키르기스스탄 국가투자청과 디지털 인프라 협력 MOU

이상국 비토즈 한국법인 대표(왼쪽 첫 번째)와 라브샨베크 사비로프(Ravshanbek Sabirov) 국가투자청장(왼쪽 세 번째)이 16일 제1차 한-중앙아시아 비즈니스 서밋 계기 업무협약 체결식에서 협약서를 들고 있다.

비토즈(BEATOZ)는 제1차 한-중앙아시아 비즈니스 서밋 계기로 열린 체결식에서 키르기스스탄 대통령 직속 국가투자청과 디지털 인프라 협력 업무협약(MOU)을 맺었다고 17일 밝혔다.

체결식은 16일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 산업통상부 주최, 대한상공회의소 주관으로 열렸다. 라브샨베크 사비로프(Ravshanbek Sabirov) 국가투자청장과 이상국 비토즈 한국법인 대표가 협약 당사자로 참석했으며, 비토즈 측에 따르면 양국 정부 고위 인사도 참석했다.

산업통상부와 대한상공회의소는 제1차 한-중앙아시아 정상회의에 맞춰 이번 서밋을 열었다. 서밋에는 한국과 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄의 정부 인사와 기업인이 참석했다. 참석자들은 교역·투자 확대, 핵심광물·에너지·공급망, 플랜트·인프라·물류 협력을 주제로 논의를 이어갔다.

비토즈와 국가투자청은 협약에 따라 공동 실무그룹을 구성한다. 실무그룹은 디지털 인프라 분야에서 투자 프로젝트를 발굴하고 투자계약 체결 방안을 논의한다. 비토즈는 국가투자청 임직원을 대상으로 교육과 세미나를 열어 현지 실무 역량 강화를 지원한다.

양측의 논의는 지난 6월 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 시작됐다. 사비로프 청장과 비토즈 대표단은 당시 면담에서 블록체인 솔루션 개발과 디지털금융 서비스 도입을 중심으로 협력 방향을 논의했고, 이후 협의를 이어가며 이번 협약을 준비했다.

비토즈는 하이브리드 블록체인과 링네트와 공동 개발한 CPG(Crypto Payment Gateway)를 활용해 국내에서 결제 관련 기술검증(PoC)을 진행해왔다.

이상국 비토즈 한국법인 대표는 “양국 정부 고위 인사가 함께한 자리에서 국가투자청과 협력의 틀을 마련했다”며 “실무그룹에서 키르기스스탄에 필요한 디지털 인프라 과제를 구체화하겠다”고 말했다.

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