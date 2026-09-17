심수봉, PD 출신 남편 공개…인자한 인상 자랑

가수 심수봉이 남편을 공개했다.

17일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 추석 특집으로 꾸며진다.

이날 방송에서는 국민 싱어송 라이터 심수봉이 등장한다.

공개되는 VCR 속 심수봉은 30년 넘게 살고 있는 집에서 제작진을 맞이했다.

이후 심수봉이 "여보"라고 하자 한 남자가 등장했다. 바로 심수봉의 남편이었다.

심수봉과 함께 VCR을 함께 보던 심수봉의 조카 손주 손태진은 "우리 조부님 첫 공개인데"라며 놀라움을 감추지 못했다.

사진=KBS 2TV 제공

방송 최초 공개된다는 심수봉의 남편은 조용히 지켜보고 있다가 아내에게 무언가 필요한 순간이면 재빠르게 달려와 아내를 챙겼다.

다정한 심수봉의 남편을 본 '편스토랑' 식구들은 "정말 사랑꾼이시다"라며 감탄했다.

심수봉과 남편은 라디오 DJ와 PD로 처음 만났다고 했다. 심수봉은 "짝사랑이었다"라며 당시 남편에게 자신의 마음을 전하기 위해 특별한 곡을 직접 불러줬다고 밝혔다.

심수봉의 또 다른 명곡 중의 명곡 '백만송이 장미' 탄생 비화도 공개됐다. '백만송이 장미'는 심수봉이 쓴 한 편의 드라마 같은 가사로 큰 사랑을 받았다.

심수봉은 "남편 덕분에"라며 고마움을 전했다.

<뉴시스>

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