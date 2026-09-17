코르티스, 미니 2집 누적 판매량 400만장 돌파…방탄소년단 이어 올해 두 번째

뉴신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'가 단일 음반으로 누적 판매량 400만 장을 넘겼다.

17일 써클차트 최신 주간 앨범 차트(집계 기간 9월 6~12일)에 따르면, 코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 누적 판매량 약 410만 장을 기록했다.

코르티스. 빅히트 뮤직 제공

올해 써클차트에서 '쿼드러플 밀리언셀러'에 오른 음반은 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'과 '그린그린' 둘뿐이다. 두 팀은 하이브 레이블 빅히트 뮤직 선후배 사이다.

'그린그린'은 지난 5월 발매 당시 한터차트 기준 첫 주 판매량 231만여 장을 기록한 뒤 꾸준히 판매량을 늘렸다. 타이틀곡 '레드레드(REDRED)'의 호응과 다양한 실물 머치반 발매, 8월 확장판 발표 등이 뒷받침했다.

미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 18주 연속 진입 등 해외 성적도 주효했다.

전작인 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'도 누적 230만여 장이 팔리며, 코르티스는 데뷔 1년여 만에 두 장의 앨범으로 합산 640만 장을 넘어섰다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지