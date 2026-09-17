최민식, 현장서 예민한 배우? "얼굴 붉히는 건 프로답지 않아"

배우 최민식이 배우가 현장에서 예민함을 동료들에게 그대로 드러내며 얼굴 붉히는 것은 프로답지 않다고 했다.

최민식은 16일 유튜브 채널 '이동진의 파이아키아'에 출연해 이동진 영화 평론가와 함께 영화 '인턴'에 대한 이야기를 나눴다.

최민식이 이동진과 함께 대화를 나누는 모습이다. 이동진의 파이아키아 유튜브 캡처

이동진은 "나이가 많아지고 내가 말을 안 하고 있으면 나이 적은 사람들이 무서워하지 않냐"며 "반면에 말을 또 많이 하면 영화에서처럼 운전기사 바꿔 달라고 하지 않냐"고 했다.

최민식은 "아마 표현은 안했지만 저한테 비슷한 감정 느낀 친구들이 있을 것"이라고 했다.

그는 "제가 푼수 짓을 많이 한다"며 "자랑은 아니지만 현장에서 날카롭다"고 했다.

이어 "각자 캐릭터를 맡아서 제대로 표현해야 한다는 절박감 때문에 예민함이 있다"고 했다.

그러면서 "하지만 예민한 건 예민한 거고 굳이 동료들과 얼굴 붉히면서 예민함을 드러내는 건 제 개인적으로 프로페셔널 하지 않다고 느낀다"고 했다.

최민식은 "현장에서 가급적이면 안 그려러고 한다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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