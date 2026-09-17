홈플러스, 대형마트 67개점 M&A 착수…폐점 19곳 부동산 매각도

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 대형마트 사업 인수합병(M&A)에 착수한다.

홈플러스는 회생계획안에 따라 운영 중인 대형마트 67개 점과 본사, 온라인 사업 부문을 묶어 매각한다고 17일 밝혔다.

서울 시내의 한 홈플러스 매장의 모습. 뉴스1

매각 주관사인 삼일회계법인은 이번 주 안에 잠재적 인수 후보들에게 투자 안내서를 발송할 계획이다. 홈플러스는 앞서 회생계획안에서 폐점한 자가 점포 매각을 통한 재무구조 개선과 영업 정상화·고정비 절감, 남아 있는 사업 부문 M&A를 핵심 회생 방안으로 제시한 바 있다. 대형마트와 본사, 온라인 사업 부문 매각은 영업양수도 방식으로 진행된다.

아울러 이미 문을 닫은 점포 가운데 홈플러스가 부동산을 직접 소유한 19곳은 땅과 건물을 각각 매각할 예정이다.

홈플러스는 지난달 7일 재개장한 67개 핵심 점포의 영업 정상화를 추진하는 한편, 회생절차를 통해 임대료와 인건비 등 고정비를 약 5000억 원 절감했다고 설명했다. 향후 매각 계약이 체결되면 매각 대금을 반영해 회생계획안을 다시 작성한 뒤 법원에 제출할 예정이다. 홈플러스측은 이 경우 채권자들의 채권 변제 시기도 기존 일정보다 앞당겨질 수 있다고 했다.

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