조준호, 눈밑 지방 재배치 고백…"쌍둥이 동생 잠금 화면 안 풀려"

전 유도선수 조준호가 눈밑 지방 재배치 시술을 받았다고 밝혔다.
16일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 이형택, 이혜정, 조준호, 리센느 미나미가 게스트로 출연했다.
이날 조준호는 눈밑 지방 재배치 시술을 받았다며 "쌍둥이니까 계속 얼굴을 보게 되는데 어느 순간 동생의 얼굴을 보고 맛이 갔구나 싶었다"고 말했다.
그는 "다른 사람이 날 볼 때도 그렇게 생각할 것 같아서 눈밑 지방 재배치 시술을 받았다"며 "동생은 시술이 잘못될 수도 있으니까 나의 경과를 보고 하겠다고 했다"고 덧붙였다.
이어 조준호와 동생 조준현의 과거 사진이 공개되자 출연진은 두 사람의 닮은 모습에 놀라움을 감추지 못했다. 특히 어린 시절 사진을 두고 조준호 본인조차 누가 자신인지 헷갈리는 모습을 보였다.
조준호는 "시술하기 전에는 서로의 휴대전화 잠금도 얼굴 인식으로 풀렸는데 하고 나니까 안 열리더라"며 "요즘 카메라가 자동으로 얼굴을 인식해서 따라가지 않나. 카메라도 저희 얼굴을 헷갈리더라"고 말해 웃음을 자아냈다.
<뉴시스>
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