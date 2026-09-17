한-프랑스 공군, 청주기지서 연합훈련…3년 만에 재개

공군은 15일∼17일 청주기지에서 프랑스 항공우주군과 연합훈련을 실시하고 있다.

이번 훈련은 2023년 양국 항공전력 간 첫 연합훈련 이후 3년 만에 진행되는 것으로, 양국 간 우호협력 증진과 연합작전 수행능력·상호운용성 향상을 위해 마련됐다.

훈련에 참가한 우리 공군 F-35A 전투기(뒤쪽 2대)와 프랑스 항공우주군 라팔 전투기(앞쪽 2대)가 16일 오전 편대를 이뤄 비행하고 있는 모습. 공군 제공

우리 공군은 F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 전투기와 KC-330 다목적공중급유수송기를, 프랑스 항공우주군은 라팔 전투기 2대와 A-330 다목적공중급유수송기 1대를 참가시켰다.

프랑스 항공우주군은 ‘페가스(PEGASE) 26’ 훈련의 일환으로 이번 전력을 한국에 전개했다.

페가스 훈련은 프랑스 항공우주군이 전투기·공중급유기·수송기로 구성된 통합전력을 장거리 전개하며 동맹·우방국과의 상호운용성과 전략적 억제능력을 검증하는 훈련으로, 올해는 8일부터 10월 15일까지 39일간 한국을 비롯해 캐나다, 미국, 일본, 인도 등 9개국에서 진행된다.

양국은 훈련 기간 중 상호 공중급유, 연합 전술비행, 전술토의 등을 함께 했다.

16일 오후에는 우리 공군 KC-330이 프랑스 라팔에, 프랑스 A-330이 우리 공군 F-35A에 각각 공중급유를 실시했다.

양국 공중급유기 조종사와 공중급유통제사는 상대국 항공기에 탑승해 서로의 공중급유체계에 대한 이해를 높이기도 했다.

연합 전술비행에서는 F-35A 2대와 라팔 2대가 아군(Blue Air)을, F-15K·KF-16·FA-50 각 2대가 가상 적군(Red Air)을 맡아 전술임무를 수행했다.

이 과정에서 우리 공군 조종사 한 명이 라팔 전투기 후방석에 탑승해 프랑스 조종사와 함께 비행하며 연합작전 역량을 강화했다.

공군 KC-330 다목적공중급유수송기가 16일 오전 프랑스 항공우주군 라팔 전투기 2대에 동시에 공중급유를 하고 있다. 공군 제공

같은 날 오전에는 부산 유엔기념공원 상공에서 6·25전쟁 프랑스 참전용사들을 기리는 추모·우정비행도 실시됐다.

우리 공군 F-35A 3대와 프랑스 라팔 2대가 참가해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 참전용사들의 희생을 기렸다.

제17전투비행단장 명대성 준장은 “이번 훈련은 양국의 연합작전 수행능력과 상호운용성을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “서로의 전술과 항공전력 운용체계를 이해하고 신뢰를 쌓아 향후 보다 발전된 연합훈련을 이어갈 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다”고 말했다.

한편 한국과 프랑스는 올해 수교 140주년을 맞아 지난 4월 양국 관계를 ‘글로벌 전략적 동반자 관계’로 격상했으며, 8일 파리에서 열린 정상회담에서도 국방·안보 분야 협력 강화를 약속했다.

양국은 향후 연합훈련 정례화를 위한 공감대를 형성하고 군사교류·협력을 지속 발전시켜 나갈 방침이다.

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