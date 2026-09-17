한세예스24, 우즈벡에 2500만달러 투자…패션·콘텐츠 진출도 검토

한세예스24그룹이 우즈베키스탄 자동차 부품 사업에 총 2500만달러를 투자하고 패션·문화 콘텐츠 분야로 현지 사업 확대를 추진한다.

한세예스24그룹은 김석환 한세예스24홀딩스 부회장과 김익환 한세실업 부회장, 성낙곤 한세모빌리티 사장 등 주요 경영진이 지난 15일 서울 신라호텔에서 열린 ‘한-우즈베키스탄 비즈니스 포럼’에 참석했다고 17일 밝혔다.

그룹의 자동차 부품 계열사 한세모빌리티는 우즈베키스탄 완성차 업체 우즈오토 모터스와 협력해 지난해 말부터 핵심 부품 현지화에 착수했으며 이달부터 본격적인 양산을 시작했다.

한세모빌리티는 올해 우즈베키스탄 페르가나주에 1300만달러를 투자한 데 이어 내년 1200만달러를 추가로 투자해 총 2500만달러 규모의 투자를 진행할 계획이다. 다음 달 13일에는 현지 공장 준공식도 개최한다.

한세예스24그룹은 자동차 부품 사업을 발판으로 우즈베키스탄에서 사업 영역을 확대하는 방안도 검토한다. 글로벌 패션 제조업자개발생산(ODM) 기업 한세실업을 비롯해 예스24와 동아출판의 문화 콘텐츠, 한세엠케이의 패션 브랜드 등을 활용한 현지 진출 가능성을 살펴볼 예정이다.

김익환 부회장은 “자동차 부품 산업 투자를 발판으로 그룹의 문화 콘텐츠 및 패션 분야도 현지화를 위한 검토를 진행할 것”이라며 “한국 대학에서 수학 중인 우즈베키스탄 우수 인재를 적극 채용하는 등 양국 교류 확대와 경제 발전에 기여하겠다”고 말했다.

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