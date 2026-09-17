SSG닷컴, 추석 선물세트 본매장 운영…프리미엄·실속형 확대

SSG닷컴이 추석을 앞두고 프리미엄부터 실속형까지 가격대별 선물세트를 확대하고 멤버십 전용 특가와 할인 혜택을 선보인다.

SSG닷컴은 추석 선물세트 본매장 운영을 시작한다고 17일 밝혔다. 최근 가격대와 취향에 따라 명절 선물 수요가 세분화되는 점을 반영해 10만원 이상 프리미엄 상품과 5만원 이하 실속형 상품을 고루 늘렸다.

프리미엄 선물세트로는 쓱닷컴 단독 ‘정담’ 상품인 남해축협 1+등급 한우 구이 혼합세트와 금비 협업 영광 법성포 굴비 등을 준비했다. 사과·배·샤인머스캣·애플망고로 구성한 과일세트와 유기농 상황버섯 등도 판매한다.

5만원 이하 실속형 상품으로는 수예당 화과자, 상주 반건시 세트, 폰타나 프리미엄 올리브오일 등을 선보인다. 중현떡집 쑥인절미, 로얄오차드 티백 세트, 문배주와 막걸리 등 전통주, 마사지기와 안마의자 등 이색 선물도 마련했다.

멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원을 위한 전용 특가 상품도 판매한다. 친환경 인증 전복과 스팸 복합세트, 카누 아메리카노 세트, 샤워바 세트 등이 대상이다.

본매장 운영 기간 행사카드로 결제하면 상품에 따라 최대 50% 할인받을 수 있다. 구매 금액에 따라 최대 50만원 적립 또는 즉시할인 혜택도 제공한다.

SSG닷컴에서 판매하는 대부분의 선물세트는 비대면 ‘선물하기’를 통해 발송할 수 있다. 상대방의 주소를 몰라도 휴대전화 번호만 알면 보낼 수 있으며, 한 번 결제해 여러 곳으로 발송하는 기능도 이용할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “취향과 예산에 맞는 선물을 손쉽게 고를 수 있도록 본매장을 구성했다”며 “본매장 기간 제공되는 혜택을 활용해 합리적으로 추석을 준비할 수 있을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지