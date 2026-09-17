한병도 "국힘, 아스팔트 장외투쟁 대신 민생 자리로 돌아오길"

더불어민주당 한병도 원내대표는 17일 "국민의힘은 아스팔트 장외 투쟁 대신 국회와 민생의 자리로 돌아오기를 바란다"고 촉구했다.



한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "국민의힘은 (장관 후보자들에 대한 인사) 청문회가 끝나자마자 장외투쟁까지 예고하고 나섰다"며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 17일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "결과가 마음에 들지 않는다고 국회를 등지고 길 위에서 답을 찾는 것이 제1 야당의 해법이 되어서는 안 된다"며 "청문회가 끝이 끝난 것이지 정기국회가 끝난 것이 아니다"라고 지적했다.



한 원내대표는 또 "국민의힘이 연일 거친 언행으로 정부에 악담을 쏟아내고 있다"며 "특히 장동혁 대표는 대통령 대행 나올 날도 멀지 않은 것 같다느니 깜냥도 안 되면서 일단 들이댄다느니 저잣거리에서나 들릴 법한 망언을 반복하고 있다"고 말했다.



이어 "국민의힘이 제1 야당으로서 진정으로 국민과 국가의 미래를 생각한다면 저주와 악담을 중단하고 협치에 나서길 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지