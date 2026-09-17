한병도 "국힘, 아스팔트 장외투쟁 대신 민생 자리로 돌아오길"

더불어민주당 한병도 원내대표는 17일 "국민의힘은 아스팔트 장외 투쟁 대신 국회와 민생의 자리로 돌아오기를 바란다"고 촉구했다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "국민의힘은 (장관 후보자들에 대한 인사) 청문회가 끝나자마자 장외투쟁까지 예고하고 나섰다"며 이같이 밝혔다.
그는 "결과가 마음에 들지 않는다고 국회를 등지고 길 위에서 답을 찾는 것이 제1 야당의 해법이 되어서는 안 된다"며 "청문회가 끝이 끝난 것이지 정기국회가 끝난 것이 아니다"라고 지적했다.
한 원내대표는 또 "국민의힘이 연일 거친 언행으로 정부에 악담을 쏟아내고 있다"며 "특히 장동혁 대표는 대통령 대행 나올 날도 멀지 않은 것 같다느니 깜냥도 안 되면서 일단 들이댄다느니 저잣거리에서나 들릴 법한 망언을 반복하고 있다"고 말했다.
이어 "국민의힘이 제1 야당으로서 진정으로 국민과 국가의 미래를 생각한다면 저주와 악담을 중단하고 협치에 나서길 바란다"고 덧붙였다.
<연합>
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