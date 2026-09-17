신정환, 닭갈비집 월매출 1억에도 “아직 정산 못 받아”

유튜브 채널 ‘휴먼스토리’ 화면 캡처

그룹 컨츄리꼬꼬 출신 방송인 신정환이 자신이 운영 중인 식당의 근황을 전하며 자영업의 현실과 과거에 대한 생각을 털어놨다.

15일 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’에는 ‘신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리꼬꼬]’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 신정환은 서울 군자동 인근에서 운영 중인 철판 닭갈비집에서 제작진을 맞았다. 앞서 별다른 홍보 없이도 월매출 1억 원을 기록했다고 밝혀 화제를 모았던 신정환은 실제 수익에 대해서는 다른 이야기를 전했다.

신정환은 “방송 나가고 나서 주위에서 돈을 엄청 많이 버는 줄 알더라”며 “가게를 만들려면 인테리어와 직원 월급, 교육비, 재료비 등 지출이 너무 많다. 서울이라 월세도 싸지 않다”고 말했다.

이어 “아직 정산을 10원도 못 받았다”며 “많은 매출을 기록하고 있지만 계속 재투자하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “아직 멀었다”고 덧붙이며 매출과 실제 수익에는 차이가 있다는 점을 강조했다.

이날 가게에는 컨츄리꼬꼬로 함께 활동했던 탁재훈이 개그맨 신규진과 함께 방문했다. 두 사람은 과거 컨츄리꼬꼬 활동 시절을 떠올리며 이야기를 나눴다.

탁재훈은 당시 신정환에 대해 “그때는 진짜 순수했다”며 “눈뜨면 나가서 일하다 보니 10년이 훌쩍 갔다”고 회상했다.

탁재훈이 자리를 떠난 뒤 신정환 역시 자신의 20대를 돌아봤다. 그는 “20대 때는 제가 뭘 알았겠나. 방송이 영원한 직업인 줄 알았다”며 “계속 잘 벌겠구나, 평생 계속 이렇게 살겠지 생각했다”고 털어놨다.

이어 “근데 지금 나이가 50이 넘었다. 아직도 철이 없고 목표를 세운 게 없다”고 자신의 현재를 돌아봤다.

‘과거로 돌아간다면 어떻게 했을 것 같냐’는 질문에는 “나쁜 사람을 멀리하고 충언해주는 사람을 가까이하고 싶다”고 답했다.

신정환은 “과거에는 그런 구분을 못 하고 사람을 쉽게 믿었다”며 “다시 돌아간다면 좋은 말이나 쓴말을 해준 이들을 보듬어가면서 대중에게 좋은 모습을 보여주고 싶다”고 말했다.

신정환은 1998년 컨츄리꼬꼬로 데뷔해 탁재훈과 함께 활동하며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2010년 해외 원정도박 사건과 거짓 해명 논란 이후 방송 활동을 중단했다. 이후 방송에 복귀해 유튜브와 SNS 등을 통해 근황을 전하고 있다.

지난 4월에는 유튜브를 통해 식당을 운영하고 있는 사실을 공개하며 “오픈한 지 한 달 반 정도 됐다. 홍보를 하지 않았는데 동네 분들이 너무 많이 찾아와 주신다”고 밝힌 바 있다.

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