남규리 “뭘 해도 예쁜 척·공주병…전국민이 날 싫어해”

유튜브 채널 ‘유튜브하지영’ 화면 캡처

그룹 씨야 출신 배우 남규리가 씨야 활동 당시 자신을 향했던 부정적인 시선으로 인해 오랜 시간 말을 아끼며 지냈던 사연을 털어놨다.

16일 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에는 ‘남규리 “예쁜 얼굴이 저에겐 허들이었어요” 남규리가 처음 꺼낸 이야기’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 남규리는 자신의 ‘리즈 시절’을 묻는 질문에 뜻밖의 답을 내놨다. 남규리는 “사람들이 일반적으로 생각하는 내 리즈 시절은 씨야 때겠지만, 내가 생각하는 리즈는 지금이다”라며 “요즘에 내 모습이 제일 아름다운 것 같다”고 말했다.

이어 “시간이 지나서 나이를 먹고 어른이 됐지만 내 마음의 모습은 지금이 훨씬 더 좋다”며 “사람들을 생각하는 마음이나 내 마음의 모습이 지금이 훨씬 더 성숙한 것 같다. 그래서 지금이 더 리즈인 것 같다”고 밝혔다.

그러나 씨야 활동 당시에는 자신을 향한 부정적인 시선으로 힘든 시간을 보내야 했다고 고백했다. 남규리는 “한동안 진짜 말이 없던 십몇 년의 시간이 있었다. 방송에 나가면 말을 못 했다. 웃고 있거나 가만히 있었다”며 “당시 별명이 ‘가만히’였다”고 말했다.

그 이유에 대해 남규리는 “씨야 때 한창 어리고 인기가 많았을 때부터 내가 무슨 말만 하면 좋지 않은 이야기가 따라왔다”며 “내가 특별히 잘못한 게 없는데도 ‘예쁜 척한다’, ‘공주병이다’, ‘노래는 저것밖에 안 한다’, ‘옷도 맨날 혼자 예쁜 거 입으려고 한다’는 식의 이야기를 들었다”고 털어놨다.

이어 “이유가 없는데 어떤 이유가 계속 만들어지는 느낌이었다”며 “그러다 보니까 내 진심이 많이 왜곡됐고, 어느 날부터 말을 닫았다”고 밝혔다.

특히 자신의 발언이 기사화되는 과정에서도 어려움을 겪었다고 했다. 남규리는 “어떤 말을 하면 내가 했던 이야기와는 다르게 자극적인 헤드라인으로 잡고 기사가 났다”며 “그러다 보니까 나의 진심은 많이 왜곡됐다”고 말했다.

그는 당시를 떠올리며 “전국민이 날 싫어했다”고 표현하기도 했다. 이어 “일을 아예 못할 것 같은 시기가 있었다. 업계를 떠나야 할 수밖에 없는 상황도 있었다”며 어린 나이에 겪었던 막막했던 시간을 회상했다.

남규리는 힘든 시기에 스스로에게 했던 다짐과 기도에 대해서도 이야기했다. 그는 “앞으로 뭘 하며 살아야 하나 막막했던 시간에 ‘제가 진짜 나쁜 사람이면 저를 일을 아예 못하게 해주셔도 된다. 저의 진심을 아신다면 사랑하는 일을 하면서 살아갈 수 있는 시간들을 만나게 해달라’고 기도했다”고 밝혔다.

그렇게 오랜 시간 말을 아꼈던 남규리가 다시 세상과 소통하게 된 계기 중 하나는 유튜브였다. 남규리는 “나를 끄집어내 준 건 유튜브 채널이다. 너무 감사하다”며 “나를 좋아해 주시는 분들이 오는 채널이지 않나. 그래서 조금씩 용기가 났다”고 말했다.

이어 씨야 활동을 다시 하면서 느낀 변화도 전했다. 그는 “씨야를 했더니 사람들이 너무너무 행복해하는 걸 보고 ‘아, 내가 이제는 그냥 나의 이야기를 해도 되나’라는 생각을 했다”며 “노력을 많이 했다. 그러다 보니까 되더라”고 말했다.

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