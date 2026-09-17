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박정아 "25년 전 코 성형" 서인영 "언니 1번 난 5번 해"

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그룹 쥬얼리 박정아가 25년 전 코 성형수술을 했다고 했다. 그러자 서인영은 "난 5번 했다"고 말했다.

 

서인영은 16일 자신의 유튜브 채널에서 쥬얼리 멤버 박정아·조민아와 함게 지방 공연에 나섰다.

 

그룹 쥬얼리 박정아. 서인영 유튜브 캡쳐
그룹 쥬얼리 박정아. 서인영 유튜브 캡쳐

서인영은 리허설을 할 때부터 대표 안무인 털기춤을 선보이며 에너지를 보여줬다.

 

리허설이 끝난 뒤 제작진이 소감을 묻자 서인영은 "잘했는데 내 영혼이 날아갔다"고 해 웃음을 자아냈다.

 

격렬하게 춤을 추는 과정에서 가운데손가락 손톱이 부러진 것이다. 제작진이 어떻게 부러졌는지 묻자 서인영은 "정아 언니 앞으로 코 박을 뻔했다"고 답했다.

 

조민아가 "코를 지켜준 거다"고 하자 제작진 역시 "몇 천만원 짜리 지켜준 거다"고 농담을 던졌다.

 

서인영은 박정아를 가리키며 제작진에게 "코 (성현) 한 거 어떻게 알았냐'고 물었다. 예상하지 못한 말에 박정아와 조민아는 놀라는 모습이었고, 박정아는 "한 지 25년 됐다"고 했다.

 

서인영은 "언니는 한 번이다. 난 다섯 번"이라고 해 웃음을 안겼다.

 

제작진이 조민아에게도 질문을 던지자 조민아는 "넣었다 뺐어"라고 답했다.

<뉴시스>


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