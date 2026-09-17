일교차 큰 가을 날씨 계속 아침 최저 13도 낮엔 30도 오르는 곳도 [오늘 날씨]

16일 경남 거창군 감악산 '별바람언덕'에 파란 가을 하늘 아래 보랏빛 아스타 꽃이 활짝 피어있다. 사진=거창군 제공

목요일인 17일은 전국 대부분 지역에서 일교차가 최대 15도까지 벌어지겠다. 남해안과 제주도를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불고 남부지방에는 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 클 것이라고 예보했다.

낮 최고기온은 24~30도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(최저 13~20도, 최고 24~28도)과 비슷할 전망이다.

이날 오전부터 밤 사이 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠고 아침까지 제주도와 경북동해안, 울산에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

전국이 대체로 맑다가 오전부터 구름이 많겠고 제주도는 오전부터 대체로 흐리겠다.

남해안과 제주도를 중심으로는 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(제주도산지 시속 90㎞(초속 25m) 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있다.

18일까지 일부 내륙에는 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

동해남부먼바다와 남해서부서쪽먼바다, 서해남부남쪽먼바다, 부산·울산·거제시동부앞바다, 그 밖의 제주도해상에도 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보를 확대할 가능성이 있다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준으로 예상된다.

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