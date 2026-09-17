사전연습 땐 멀쩡했는데…첨단드론 잇따라 추락, 실전에선 버틸까

국방부가 개최한 첨단드론 기술 시연회에서 민간 기업이 개발한 드론들이 잇따라 추락했다.

국방부는 16일 경기 포천시 소재 승진훈련장에서 ‘2026 국방 드론기술전’을 개최했다.

16일 경기 포천 승진훈련장에서 열린 2026 국방 드론 기술전에서 한국항공우주산업(KAI)의 AI 고속제트무인기가 이륙 후 추락하고 있다. 포천=뉴시스

국내 개발 드론·대드론 관련 첨단기술을 선보이고, 민간 기술을 실제 군 환경에서 시험·검증하고자 올해 최초로 열렸다.

기술시연에서는 인공지능(AI) 군집드론과 고속제트무인기, 직충돌공격드론, 투하공격드론, 레이저대드론체계, AI기반자율사격체계, 초고속요격드론 등 민간 개발 드론들을 실제 운용하는 모습이 공개됐다.

하지만 시연 과정에서 문제가 생겼다.

한국항공우주산업(KAI)의 중형급 제트엔진무인기는 이륙하자마자 지상으로 떨어졌다.

중소 방산업체가 만든 직충돌드론도 추락했다.

드론탑재공대지유도탄은 투하 직후 표적으로 제대로 날아가지 못했다.

최근 같은 장소에서 실시했던 기술시연 사전연습은 문제가 없었던 것으로 알려졌다.

16일 경기 포천 승진훈련장에서 열린 2026 국방 드론 기술전에서 유에이엠테크가 공중요격드론 기술을 선보이고 있다. 포천=뉴시스

군 당국은 시연회에 인파가 몰리면서 주파수 간섭문제가 발생했을 가능성에 무게를 두고 있다.

이에 대해 우려의 목소리도 적지 않다.

우크라이나 전쟁에서 드론을 겨냥한 전자전이 강도높게 진행되고 있다.

북한도 전자전에 지속적으로 투자를 하면서 기술과 장비 성능을 높이고 있다.

우크라이나와 북한의 전자전보다 훨씬 강도가 낮은 시연회에서의 주파수 간섭 문제로 드론에 문제가 생겼다면, 실전 효용성은 그만큼 낮을 수밖에 없다.

한화에어로스페이스가 선보인 모하비 무인기와 대한항공 군집드론 등은 비행에 성공했다는 점을 감안하면, 주파수 외의 문제가 있는 것이 아니냐는 지적도 나온다.

군 당국이 공개 행사에서 드론 시연에 실패한 것은 지난달 25일 해군에서도 발생했다.

당시 해군과 국방과학연구소(ADD)는 대형수송함 마라도함에서 중형 자폭무인기를 날리는 전투실험을 진행했지만, 두 차례 날린 자폭무인기 모두 수 초 정도 날다가 바다로 추락했다.

ADD는 사고 조사 결과 무인기 발사관의 결함이 원인이었다고 밝혔다.

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