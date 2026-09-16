EU 수장, 캐나다에 첫 ‘준회원국’ 지위 제안…미국과 갈등 속 유럽·캐나다 밀착

유럽연합(EU)이 캐나다에 EU의 첫 준회원국 지위를 제안했다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 16일(현지시간) 프랑스 스트라스부르의 유럽의회에서 열린 연례 정책연설에서 회의에 초대받은 마크 카니 캐나다 총리를 향해 “캐나다가 EU의 첫 번 준회원국이 될 수 있도록 함께 문을 열고 싶다”며 “캐나다와의 관계를 가능한 가장 높은 수준으로 끌어올리고자 한다”고 밝혔다.

마크 카니 캐나다 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장. AP연합뉴스

폰데어라이엔 위원장의 이 같은 제안은 도널드 트럼프 미국 대통령과 갈등의 골이 깊어진 캐나다와 유럽이 경제·안보 등에 있어 협력 강화를 모색하고 있는 가운데 이뤄진 것이다.

유럽은 트럼프 대통령 2기 행정부 출범 이후 북대서양조약기구(NATO·나토) 내부 분열을 조성하는 미국에 대한 안보 및 무역에서의 의존을 줄이기 위해 캐나다 등 유사 가치를 공유하는 나라들과 협력 관계 다각화를 추진하고 있다.

특히 트럼프 대통령은 카니 총리를 향해 “주지사”라고 조롱하거나 “캐나다를 미국의 51번째 주로 편입하겠다”는 위협성 발언을 해오고 있다. 이에 카니 총리는 캐나다와 EU의 ‘특별한 동맹’ 관계를 구축할 필요성을 여러 차례 천명해 왔다.

폰데어라이엔 위원장의 이날 제안에 유럽의회 의원들과EU 집행위원회 관계자들은 뜨거운 기립 박수로 환호했고, 카니 총리도 미소로 고개를 끄덕이며 화답했다.

또 카니 총리는 17일에 같은 장소에서 유럽의회를 상대로 연설할 예정이다. 외국 정상이 EU 수장의 연례 연설에 초청된 것은 카니 총리가 사상 처음이라고 외신은 존했다.

폰데어라이엔 위원장은 이날 연례 연설에서 점점 불안정해지는 글로벌 정세 속에서 유럽은 경제적, 기술적, 군사적 측면에서 주권과 독립성을 확보해야 한다는 점을 수 차례 강조했다.

폰데어라이엔 위원장의 이날 연설에서 또 다른 패권국으로 유럽 산업에 직격탄이 되고 있는 중국과의 무역 불균형 문제도 거론했다. 그는 현재 EU가 중국과의 무역에서 하루 10억 유로(약 1조6000억원)에 달하는 천문학적인 적자를 보고 있는 현실을 거론하면서 “중국과의 무역 관계의 균형을 다시 맞추기 위해 모든 수단을 쓸 것”이라고 했다.

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