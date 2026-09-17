경주, 글로벌 비즈니스 도시 도약… 호텔·마이스·원자력 집중

경북 경주시가 역사·문화·관광 자산에 미래에너지와 연구개발(R&D), MICE 기능을 결합한 글로벌 비즈니스 도시로 도약한다.

경북도와 경주시는 16일 경주시청에서 양금희 경북도 경제부지사와 주낙영 경주시장 등이 참석한 가운데 '경북+22 경제원팀 전략회의' 경주 DAY를 열고 지역 경제 현안과 실행방안을 논의했다.

경주시청 대회의실에서 열린 '경북+22 경제원팀 전략회의 경주 DAY' 참석자들이 회의를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

'경북+22 경제원팀 전략회의'는 경북도가 22개 시·군을 직접 찾아 지역 경제 현안을 점검하고 실행방안을 마련하기 위해 추진하는 민선 9기 전략회의다.

도와 시는 경주의 역사·문화·관광 자원에 미래에너지와 R&D, MICE 산업을 결합해 관광과 비즈니스 기능을 강화하기로 했다.

이를 위해 보문관광단지 리노베이션과 '경주 글로벌 CEO 서밋' 정례화, 랜드마크급 호텔·리조트 조성 등을 추진할 계획이다.

양금희 경제부지사는 경주를 민선 9기 '1시·군 1호텔·리조트' 정책의 핵심 지역으로 삼고 정책금융을 연계한 사업구조화를 본격 추진하겠다는 구상을 제시했다. 이어 경주에는 전국에서 찾아오는 랜드마크급 호텔·리조트가 필요하다고 강조했다.

문화적 매력과 산업 경쟁력을 높이기 위한 사업도 추진한다.

문화·예술 창작센터와 경주시립미술관을 건립하고 SMR 국가산업단지와 경주 테크노폴리스, 문무대왕과학연구소 2단계, 양성자가속기 성능 확장 등 미래 원자력산업을 새로운 성장동력으로 육성한다.

경주 보문단지 호텔리조트 건립 필요성 카드뉴스.

특히 양성자가속기 성능 확장을 위한 2027년 국비 확보에 나서 경주를 원자력 연구개발 거점으로 키울 방침이다.

산업과 관광을 뒷받침할 광역교통망 확충도 추진한다.

울산~경주 외동 간 국도 건설과 고속도로 연결, 대구권 광역철도망 구축 등을 통해 접근성을 높이고 국가계획 반영과 국비 확보를 위해 중앙부처와 관계기관에 공동 대응할 계획이다.

이와 함께 경북도와 경주시는 관광·문화·산업·교통 분야 현안을 지속적으로 관리하고 국가계획 반영과 국비 확보를 비롯한 행정·재정 지원을 이어갈 방침이다.

주낙영 경주시장은 "경주시는 경북도의 도정 방향에 발맞추고 전환사업 예산 반영과 국비 확보 등 논의한 현안이 구체적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

양금희 경제부지사는 "경주가 역사관광도시를 넘어 명실상부한 글로벌 비즈니스 도시로 도약하도록 경북도와 경주시가 하나의 팀으로 뛰고, 핵심 현안이 실제 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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