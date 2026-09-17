"지역경제 살리고 이웃 돕고"… 월성원전, 전통시장 장보기

한국수력원자력 월성원자력본부가 추석을 앞두고 경주 문무대왕면 전통시장에서 장보기 행사를 갖고 지역경제 활성화와 나눔을 실천했다.

월성원자력본부는 15일 권원택 본부장을 비롯 본부 경영진과 직원 60여 명이 참여한 가운데 '추석맞이 전통시장 장보기 행사'를 개최했다고 16일 밝혔다.

권원택 월성본부장이 문무대왕면 전통시장에서 장보기 행사를 갖고 있다. 월성본부 제공

이날 직원들은 전통시장 상인과 지역 주민들에게 명절 인사를 건네며 과일과 건어물, 채소류 등 추석 명절에 필요한 물품을 구입했다.

경주시의회 김상희 의원과 김종섭 문무대왕면 상인회장 등 지역 인사들도 행사에 동참해 전통시장 활성화와 지역사회 나눔에 뜻을 모았다.

특히 월성본부는 이날 구입한 물품을 감포·나아지역아동센터를 비롯해 장애인 복지시설 예티쉼터와 은혜원, 노인복지시설 참사랑의집 등 경주지역 복지시설에 전달하며 어려운 이웃들이 풍성하고 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 도왔다.

월성본부가 문무대왕면 전통시장에서 장보기 행사를 갖고 있다.

권원택 월성원자력본부장은 "이번 행사가 지역경제 활성화와 복지시설 운영에 도움이 되기를 바라며 앞으로도 지속적인 관심과 나눔을 실천하겠다"고 말했다.

한편 월성본부는 앞으로도 전통시장 장보기와 지역특산품 구입, 월성행복드림페이(복지 바우처) 등 다양한 활동을 통해 지역경제 활성화와 지역사회 나눔을 이어갈 방침이다.

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