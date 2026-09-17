경북 수험생 국어·영어 성적 상승, 수능 성적 분석서 전국 순위도 올라

경북 수험생들의 2026학년도 대학수학능력시험에서 국어와 영어 성적이 전년도보다 전반적으로 향상된 것으로 나타났다.

경북교육청은 한국교육과정평가원이 16일 발표한 ‘2026학년도 대학수학능력시험 성적 분석 결과’를 바탕으로 경북 수험생의 국어와 영어 성적이 전년보다 상승했다고 밝혔다.

경북도교육청 전경. 경북도교육청 제공

지난해 11월 13일 시행된 2026학년도 수능 전체 응시자를 대상으로 이뤄진 이번 분석은 국어·수학 영역은 표준점수와 등급, 영어 영역은 등급을 중심으로 성별과 재학·졸업 여부 , 학교 유형과 소재지, 17개 시도별 성적 등을 분석했다.

분석 결과, 경북 수험생의 국어 표준점수 평균은 전국 17개 시도 가운데 10위로, 전년도 12위에서 두 단계 상승했다.

또한, 도 단위에서는 전년도 3위에서 2위로 한 단계 올라섰다.

이는 전국 시도 가운데서는 서울이 가장 높았으며, 도 단위에서는 경기도가 가장 높은 성적을 기록했다.

영어 영역에서도 뚜렷한 상승세를 보였다.

경북 수험생의 영어 1~4등급 누적 비율은 60.5%로 전년도 54.6%보다 5.9%포인트 상승했으며, 전국 17개 시도 순위도 전년도 12위에서 8위로 네 단계, 도 단위에서는 3위에서 2위로 각각 상승했다.

특히 2026학년도 수능 영어가 높은 난도로 인해 1등급 비율이 전국적으로 3.11%에 그친 가운데, 경북 수험생의 영어 등급별 비율은 1등급 1.3%, 2등급 9.3%, 3등급 23.7%로 나타났다.

이 가운데 3등급 비율은 전국 17개 시도 중 7위를 기록했다.

도교육청은 이번 결과에서 최상위권 성적뿐만 아니라 영어 1~4등급 누적 비율이 전년보다 5.9%포인트 상승한 점에 의미를 두고 있다.

이에 도교육청은 도내 학생들의 전반적인 학업 역량이 향상되고 있다는 지표로 보고, 학교 현장의 수업 개선과 진학 지원을 지속적으로 강화할 계획이다.

이를 위해 지난 2024년부터 자체 개발 모의평가를 운영하고 있는 도교육청은 지난해부터는 학교별 수능 심화 학습 동아리를 운영해 학생들의 자기주도적 학습과 수능 대비를 지원하고 있다.

한편, 도교육청은 2027학년도 수능을 앞두고 학교별 학습 상황과 학생들의 수요 파악을 세밀하게 살펴보며, 자체 개발 모의평가와 수능 심화 학습 동아리 등 학교 현장 중심의 지원을 내실화해 학생들이 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 지원할 방침이다.

임종식(사진) 도교육감은 “어려운 여건 속에서도 학생들과 선생님들이 학교에서 함께 노력한 결과 경북 수험생들의 국어와 영어 성적이 전반적으로 향상됐다”며 “앞으로도 최상위권 학생뿐만 아니라 모든 학생이 자신의 목표에 맞게 학업 역량을 키우고 원하는 진로와 진학을 준비할 수 있도록 학교 현장을 든든히 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지