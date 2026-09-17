포항시의회, ‘포스코 노사 상생협력 촉구 결의안’ 채택

경북 포항시의회(의장 김철수)는 16일 '산업용 지역 전기요금제 조속 시행 및 포스코 노사 상생협력 촉구 결의안' 채택 및 2026년도 제2회 추가경정예산안 등 29건의 안건을 처리하고 제333회 임시회 15일간의 의정활동을 마무리했다.

포항시의회 제333회 임시회 5분자유발언 하는 의원들. 포항시의회 제공

이날 본회의에 앞서 5분 자유발언을 통해 ▲손태식 의원은 "최근 국토부 등에서 인구절벽과 지방소멸 시대에 맞춰 도시 외연 확장을 지양하고 재정비를 권고하고 있음에도 포항시는 신도시와 외곽 택지 중심의 주택 공급으로 부동산 가격 하락과 원도심 공동화가 심화되고 있다"며 "주택공급 컨트롤타워 구축과 원도심 재정비, 현실적인 계획인구 산정" 등을 촉구했다.

▲이민규 의원은 "한전의 전신주 이설 과정에서 과도한 원인자부담금 요구 등 불합리한 사례가 발생하고 있다"며 "포항시 전역의 위법 전신주 설치 및 도로점용 실태에 대한 전수조사와 한전과의 협의체 구성을 통한 체계적인 전신주 이설·정비계획 마련 등 포항시 차원의 근본적인 대책 마련을 요청했다.

▲김보람 의원은 "영일만4일반산업단지 내 공원·녹지를 근로자와 시민이 함께 이용할 수 있는 공간으로 조성할 것을 제안하고, 파크골프장과 러닝트랙 등 생활체육시설 도입과 함께 조성 이후의 체계적인 환경관리, 이주민의 관리·운영 참여 등 지역과의 상생 방안도 함께 마련할 것을 요청했다.

▲김영헌 의원은 18년간 표류하고 있는 영일만 횡단대교 사업과 관련해 시민들이 요구해 온 해상 원안이 사실상 변경된 과정에서 포항시의 대응이 미흡했다고 지적하고, 노선 변경 과정과 중앙정부·KDI와의 협의 경과를 투명하게 공개하는 한편 향후 사업 추진에 대한 책임 있는 대응 방안을 밝힐 것을 촉구했다.

▲문성호 의원은 흥해 신도심이 대규모 신규 주거단지 조성과 젊은 세대·학생 유입으로 새로운 핵심생활권으로 성장하고 있지만 대중교통 인프라는 성장 속도를 따라가지 못하고 있다며, 신도심과 남구 도심을 연결하는 대중교통망 구축과 생활밀착형 순환버스 확대, 스마트형 승강장 도입 등을 통한 교통 편의성 확보를 요구했다.

▲김하영 의원은 의회는 파손된 형산강 마리나 시설의 무리한 운영을 요구한 것이 아니라 혈세가 투입된 시설의 방치 해소와 정상적인 활용을 촉구한 것임을 분명히 하는 한편, 행정에 대한 의회의 지적과 개선 요구는 시민을 대신해 행정을 감시·견제하는 것임을 강조하며, 형산강 마리나 시설의 관리 실태와 향후 보수·처리 방안을 투명하게 공개할 것을 촉구했다.

시의회는 본회의에서 포항시가 제출한 제2회 추경예산안 3조3290억원(일반회계 2조9230억원, 특별회계 4060억원)에 대해 일반회계 11억7777만원을 감액하고, 특별회계는 원안대로 의결하는 수정안을 가결했다.

이어 ▲포항시 민원실 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안(최광열 의원 대표발의) ▲포항시 소상공인 지원에 관한 조례 일부개정조례안(안대천 의원 대표발의) ▲포항시 한의약 육성 조례안(임주희 의원 대표발의) 등 의원발의 조례안 3건, 포항시장 제출 조례안 7건, 동의·출연안 13건 등 총 29건의 안건을 의결했다.

특히, 시의회는 회기를 마무리하며 지역사회의 목소리를 담은 두건의 결의안을 채택했다.

시의회는 ▲'제2차 공공기관 지방이전 포항 유치 촉구 결의안'을 통해 공공기관 이전은 지역산업을 육성하고 국가전략산업의 경쟁력을 높이는 실질적인 균형발전 정책이 되어야 한다며, 정부와 경북도에 국가전략산업과 산·학·연 기반이 집적된 포항의 강점을 고려해 관련 공공기관을 전략적으로 이전하고 제2차 공공기관 지방이전 과정에 포항의 산업적 특성을 적극 반영할 것을 촉구했다.

이어 ▲'산업용 지역 전기요금제 조속 시행 및 포스코 노사 상생협력 촉구 결의안'을 채택해 정부와 관계기관에 산업용 지역 전기요금제의 조속한 시행과 포항 등 산업위기 선제대응지역의 특수성을 반영한 최대 인하 폭 적용을 촉구하는 한편, 포스코 노사에는 지역경제의 어려움을 함께 인식하고 대화와 타협을 통해 갈등을 해결할 것을 촉구했다.

시의회의 다음 회기인 제334회 제1차 정례회는 10월 12일부터 30일까지 19일간 열리며 행정사무감사, 시정질문, 조례안 등 심사가 예정돼 있다.

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