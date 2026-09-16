90초만에 대형마트서 5억 금팔찌 훔친 20대 구속… "도주우려"

대형마트에 입점한 귀금속 매장에서 5억원대 귀금속을 훔친 20대 남성이 경찰에 구속됐다.



인천 남동경찰서는 16일 야간건조물침입절도 혐의로 20대 A씨를 구속했다.

대형마트에 입점한 귀금속 매장에서 5억원대 금품을 훔친 20대 A씨가 9월 16일 인천 미추홀구 인천지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

박영기 인천지법 영장전담 부장판사는 이날 오후 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.



A씨는 지난 14일 오전 2시께 인천시 남동구 홈플러스 간석점 2층 귀금속 매장에서 14K·18K 금팔찌 173점(업주 추산 5억원 상당)을 훔친 혐의를 받고 있다.



그는 모자가 달린 우비와 마스크로 얼굴을 가린 채 진열대 상부 유리를 둔기로 깨고 귀금속들을 챙겨 도주했다가 범행 12시간 만에 경찰에 검거됐다.



A씨는 대형마트 건물 내부에 10분가량 머물렀으나, 매장에 진입해 귀금속을 쓸어 담는 데는 불과 1분 30초가량이 걸린 것으로 파악됐다.



A씨는 이날 영장실질심사를 앞두고 "생활고 때문에 돈이 필요해 포털사이트 검색으로 해당 매장에 가게 됐고 혼자 범행했다"는 취지로 주장했다.

<연합>

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