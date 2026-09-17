인하대 최기영 총장 취임… “교육·연구 혁신 자랑스러운 100년 만들 것”

인하대학교 제17대 최기영 총장이 취임했다. 그는 일성으로 “학생의 성장을 가장 중요한 가치로 삼고 구성원과 함께 오늘보다 내일이 더 기대되는, 자랑스러운 인하 100년을 만들어가겠다”고 밝혔다.

인하대는 16일 본관 2층 하나홀에서 최 총장의 취임식을 개최했다. 이날 성용락 정석인하학원 이사장, 박찬대 인천시장, 김주영 국회의원, 김종우 인하대 총동창회장을 비롯해 교직원과 학생, 동문 등 대학 구성원과 내외빈이 참석했다. 성 이사장은 신임 최 총장에게 임명장과 인하대를 상징하는 교기를 전달했다.

최 총장은 1987년 서울대 항공공학과를 졸업하고, 1989년 같은 대학에서 석사학위, 1994년 미국 스탠퍼드대학교 항공우주공학 박사학위를 받았다. 2000년 9월 인하대 항공우주공학과 교수로 부임한 이후 교육과 연구에 힘써왔다.

교내에서는 국제처장, 국제화사업단장, IUT사업단장, 교무처장, 교학부총장, 항공우주방산전문대학원장 등 주요 보직을 역임했다. 대외적으로는 한국항공우주학회 정책위원장과 공군 정책발전자문위원으로 활동하고 있다.

임기는 2030년 8월 31일까지 4년이다. 최 총장은 “인하대가 오랜 시간 쌓아온 강점·전통, 안정·신뢰 위에 유연함과 민첩함을 더해 교육과 연구의 혁신을 선도하는 대학으로 도약하겠다”고 말했다.

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