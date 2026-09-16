경주, 김해·대구공항 잇는 광역 관광거점으로 도약

경북 경주시가 문화체육관광부의 ‘지방공항 중심 5대 관광권’ 육성사업에서 2개 관광권에 포함​되며 광역 관광거점으로서의 경쟁력을 높이게 됐다.

16일 경주시에 따르면 ‘지방공항 중심 5대 관광권 육성사업’은 지방공항을 중심으로 인근 지역의 관광자원을 연계해 외국인 관광객의 지역 방문과 체류를 확대하고 새로운 지역관광 성장축을 구축하기 위해 추진된다.

경주, 지방공항 중심 5대 관광권 중 2개 관광권 포함 포스터. 경주시 제공

문화체육관광부는 김해공항 관광권을 ‘부산~경주~울산~거제·통영’, 대구공항 관광권을 ‘대구~경주~안동’으로 선정했다.

경주는 두 관광권에 모두 포함돼 동남해안과 영남 내륙을 연결하는 주요 관광도시로 역할이 확대될 전망이다.

특히 신라의 역사문화유산을 비롯한 풍부한 관광자원과 부산·대구 등 주요 관문도시와의 연계 가능성이 높아 지방공항을 통해 입국하는 외국인 관광객의 경주 유입과 체류 확대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

경주, 지방공항 중심 5대 관광권 중 2개 관광권 포함 포스터. 경주시 제공

경주시는 이번 선정을 계기로 부산·대구 등 인근 도시와 연계한 관광상품을 발굴하고, 외국인 관광객의 이동과 체류 편의를 높이기 위한 교통·관광 기반 개선에도 나설 계획이다.

문화체육관광부는 이번 사업을 위해 2027년 국비 659억원과 지방비 276억원 등 모두 935억원을 투입해 해외 마케팅, 지방공항 국제선 항공노선 확충, 관광상품 개발, 교통·결제 연계, 지역 특화 콘텐츠 육성 등을 추진할 방침이다.

주낙영 경주시장은 “이번 선정을 계기로 지역 간 관광 연계를 강화해 경주의 글로벌 관광 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지