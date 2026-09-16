온정으로 ‘행복 당첨’…복권위·동행복권, 추석맞이 나눔 봉사 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

조용범 기획예산처 차관과 행복공감봉사단장 배우 박하선, 동행복권 관계자 등이 16일 경기 과천시노인복지관에서 명절맞이 배식 봉사활동을 하고 있다. 기획예산처 복권위원회와 복권수탁 사업자 동행복권은 이날 복지관을 이용하는 어르신들을 위해 송편과 식혜 등이 포함된 점심 식사를 준비했다.

기획예산처 복권위원회와 복권수탁사업자 동행복권이 16일 경기도 과천시노인복지관에서 행복공감봉사단과 함께 ‘명절맞이 배식 및 나눔 봉사활동’을 진행했다.

이번 봉사활동은 어르신들과 명절 음식을 나누고 송편을 함께 빚으며 지역사회에 온정을 전하고, 복권의 나눔 가치를 실천하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 기획예산처 조용범 차관과 복권위원회 민간위원, 복권홍보대사 겸 행복공감봉사단장 박하선 배우, 행복공감봉사단원 등 약 60명이 참여했다.

조용범 기획예산처 차관과 행복공감봉사단장 배우 박하선, 동행복권 관계자 등이 16일 경기 과천시노인복지관에서 명절맞이 송편 빚기를 하고 있다. 기획예산처 복권위원회와 복권수탁 사업자 동행복권은 이날 복지관을 이용하는 어르신들을 위해 송편과 식혜 등이 포함된 점심 식사를 준비했다.

조용범 기획예산처 차관과 행복공감봉사단장 배우 박하선, 동행복권 관계자 등이 16일 경기 과천시노인복지관에서 명절맞이 선물 및 송편 나눔을 하고 있다.

조용범 기획예산처 차관과 행복공감봉사단장 배우 박하선, 동행복권 관계자 등이 16일 경기 과천시노인복지관에서 명절맞이 배식 봉사활동을 하고 있다.

봉사단원들은 복지관 경로식당에서 어르신들을 위한 점심 배식 봉사를 진행했으며, 어르신들과 함께 송편을 빚고 덕담을 주고받으며 한가위의 따뜻한 정을 나눴다. 또 복지관 저소득·취약계층 어르신들을 위한 선물을 전달해 명절의 의미를 더했다. 이날 정성껏 빚은 송편은 지역아동센터 아동들에게 전해져 세대를 잇는 나눔으로 이어질 예정이다.

한편 복권기금은 어르신 행복 지원사업, 100세 시대 어르신 일자리사업, 노인복지관 건립사업 등 어르신들의 안정적인 노후를 뒷받침하는 다양한 복지사업에 활용된다. 행복공감봉사단은 앞으로도 도움의 손길이 필요한 이웃을 찾아 봉사활동을 이어가며 복권의 나눔 가치를 지역사회에 전할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지