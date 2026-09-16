김도영 제주개발공사 사장 취임…“삼다수 경쟁력 강화 최우선”

제주삼다수를 생산·유통하는 제주특별자치도개발공사 제13대 사장에 김도영 전 GS건설 상무가 임명됐다. 김 사장은 제주삼다수의 경쟁력 강화를 최우선 과제로 삼아 지속가능한 성장을 위한 경영 혁신을 추진할 계획이다.

16일 김도영 제13대 제주특별자치도개발공사 사장 취임식. 제주개발공사 제공

제주개발공사는 김 사장이 16일 오전 위성곤 제주특별자치도지사로부터 임용장을 수여받고 공식 업무를 시작했다고 밝혔다.

김 사장은 제주 출신으로 서울대학교 경영학과에서 학사와 석사 학위를 취득했다. LG유플러스를 시작으로 GS건설 상무까지 민간기업에서 27년간 영업, 수출, 건설, 신규 사업 발굴 등 다양한 업무를 맡았다.

16일 김도영 제13대 제주특별자치도개발공사 사장 임용장 수여식. 제주개발공사 제공

김 사장은 이날 오후 삼다수사업장에서 취임식을 갖고 ‘제2의 창업 정신’을 바탕으로 한 5대 핵심 경영방향을 제시했다. 김 사장이 제시한 5대 경영방향은 △제2의 창업 정신에 기반한 지속가능한 성장 △인재 육성과 공정한 성과보상 △현장 중심의 디테일 경영 △소통과 투명경영 △수익성과 공공성의 균형이다.

김 사장은 취임식에서 “과거의 성공 방정식에만 의존해서는 더 이상 앞서 나갈 수 없다”며 “공사 설립 초기 도민을 위해 무에서 유를 창출했던 열정과 도전 의식을 되살려 제2의 창업 정신으로 다시 한번 시작하자”고 말했다.

16일 김도영 제13대 제주개발공사 사장 취임식 기념촬영 모습. 제주개발공사 제공

제주삼다수 사업에서는 유통망 고도화와 유통정책 선진화, 타깃·채널별 영업체계 구축을 통한 ‘유통·영업 혁신’을 추진하고, 스마트 생산과 친환경 혁신을 기반으로 글로벌 시장 확대에 나서겠다는 방향을 밝혔다.

김 사장은 “성과는 구호가 아닌 실행에서 나오며, 그 실행의 중심에는 항상 임직원 여러분이 있다”며 “저부터 솔선수범하고 모든 업무를 철두철미하게 집행하며 여러분과 함께 뛰겠다”고 말했다.

16일 김도영 제13대 제주개발공사 사장 삼다수사업장 사무동 방문 모습. 제주개발공사 제공

김 사장은 취임식 이후 노동조합 사무실과 삼다수사업장 연구동·사무동·공장, 감귤1공장 등 주요 사업장을 순회하며 현안을 살피고 임직원들과 소통했다.

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