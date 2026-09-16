하트 품은 공룡·거대 꽃… “장애 아닌 작품으로 튈래요” [그라운드 아트페어 2026]

달콤한 복숭아와 화사한 꽃, 화면을 가득 채운 알록달록한 로고, 꽃과 하트를 품은 공룡…. 발달장애를 가진 고다진·최세림·안드레 작가에게 이 익숙한 대상들은 단순한 작품 소재가 아닌 각자의 세계를 드러내는 고유의 조형언어다.



16일 인천 송도컨벤시아에서 막을 올린 ‘G-round ART FAIR 2026(그라운드 아트페어)’에서는 그림을 통해 세상과 소통해온 발달장애 예술가들이 다른 작가들과 나란히 작품을 선보인다.

고다진(왼쪽부터), 안드레, 최세림

“나만의 세상에서 나온 작품들을 많은 사람들이 보는 것이 좋아요. 그들에게 내 작품이 어떻게 기억되는지도 궁금해요.” 최 작가는 이번 아트페어에 거는 기대를 이렇게 표현했다. 수많은 관람객이 모이는 아트페어에 나서는 일이 처음부터 편했던 것은 아니다. 최 작가는 행사 참여를 고민하면서 “비장애인들과 같이하는 대규모 아트페어에 과연 작품을 선보일 수 있을까”라는 생각이 먼저 들었다고 했다. “도전은 해보겠다고 생각했지만 막상 할 수 있다고 하니 걱정과 두려움이 앞섰다”고 털어놨다.



고 작가도 설렘과 부담을 함께 이야기했다. 많은 사람에게 자신의 그림을 소개할 수 있다는 소식에 “엄청 기뻤다”면서도 “멋진 작품으로 인사드리고 싶어 어떤 그림을 그릴지 많이 고민했다”고 말했다. 고민 끝에 자신이 좋아하는 과일과 꽃을 택했다. 가족을 생각하며 그린 복숭아도 그중 하나다. 고 작가는 “그림을 그릴 때 가장 행복하다. 글로 표현하기 어려운 제 마음을 표현할 수 있기 때문”이라며 “많은 사람들에게 달콤한 향기와 행복한 마음이 전해졌으면 좋겠다”고 말했다.



안 작가는 그림을 매개로 사람을 만나는 일에 익숙해지고 있다고 말했다. 첫 개인전을 열었을 때만 해도 낯선 사람 앞에서 자기 이름을 말하는 것조차 쉽지 않았지만, 이제는 자신의 그림을 보러 온 관람객에게 오랫동안 좋아해온 공룡의 이름과 화면 속 이야기를 직접 들려주기도 한다. 공룡을 좋아해 이름을 읽고 싶어 한글을 배웠던 관심은 꾸준한 작업으로 이어졌다. 그의 ‘켄트로사우루스의 꽃나라’는 올해 특수학교 초등 미술 5학년 교과서와 교사용 지도서 표지에 실리기도 했다.



세 작가는 이번 아트페어에서 더 많은 사람에게 자신의 그림을 알리고 관람객의 반응을 직접 확인하고 싶다는 데 입을 모았다. 특히 이들은 ‘발달장애 작가’라는 수식어보다 한 명의 예술가로 관람객과 만나고 싶다고 강조했다. 안 작가는 “사람들이 제 그림을 많이 봐주면 좋고, 제 그림이 좋다고 해주면 기분이 좋아진다”며 “장애 여부가 작품을 바라보는 출발점이 아니라, 작품이 먼저 사람의 마음에 닿는 경험이 중요하다”고 했다.

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