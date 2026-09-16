강신철 “철거민 보상 정당” 홍지선 “실거주 목적”… 부동산 해명 ‘내로남불’

16일 국회 인사청문회 검증대에 나란히 선 이재명정부 2기 개각 인사들이 부동산 관련 의혹을 해명하느라 진땀을 흘렸다. 실거주 중심의 주택시장 안정과 투기 억제를 강조해온 정부 기조와 후보자들의 과거 부동산 취득·자금조달 방식이 맞느냐는 야당의 공세가 집중됐다.

강신철 국방부·홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 국회에서 열린 인사청문회에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

강신철 국방부 장관 후보자는 이날 국회 국방위원회 인사청문회에서 본인과 가족의 부동산 의혹에 대해 “국민의 눈높이에 미치지 못한 점에 진심으로 송구스럽다”고 밝혔다. 야당은 강 후보자가 강원 화천에서 대대장으로 근무하던 2008년 서울 구로구 천왕동으로 주소를 옮긴 뒤 철거민 특별공급으로 서울 서초구 아파트를 분양받은 경위를 집중 추궁했다. 강 후보자는 당시 전입 이유에 대해 “아내도 기억하지 못한다”면서도 “정부 시책에 따라 정상적인 절차로 보상받은 것”이라고 특혜 의혹을 부인했다. 장남이 가족에게 약 7억원을 빌려 성남 상가를 매입하고도 관련 채무를 재산신고에서 누락한 데 대해서는 “저의 불찰”이라고 인정했다. 장남의 상가 매입 자체에 대해서는 “서른 살 아들의 경제생활에 일일이 간섭하기 어렵다”며 “부모로서 잘 살펴보지 못했다”고 했다.



정책 현안에서는 사관학교 통합에 “개혁에 대한 의지가 있다”면서도 “현재 기본안은 완전한 것이 아니다”라며 보완 가능성을 열어뒀다.



주택정책을 총괄하게 될 홍지선 국토교통부 장관 후보자에게는 지난해 서울 신도림 아파트 매입 과정이 집중적으로 제기됐다. 야당은 홍 후보자가 5차례 전세 이사를 거쳐 재산을 불리고 금융기관 대출과 장모 차입금까지 동원해 GTX-B 역세권 아파트를 이른바 ‘영끌 매입’한 것 아니냐고 추궁했다. 홍 후보자는 “전세로 살면서 가장 힘들었던 게 2년, 4년마다 자의가 아닌 타의로 옮기는 것”이라며 “시세차익을 노린 투자가 아니라 전세 계약 만료에 따른 실수요였다”고 해명했다. 국민의힘 김은혜 의원은 “나는 전세로 잘 살았고, 대출로 서울 아파트 사서 집값도 많이 올랐지만, 국민 여러분은 공공주택과 임대주택에서 살라고 하면 대체 누가 장관의 말에 설득될 수 있겠냐”고 꼬집었다.



홍 후보자에게는 향후 주택공급 정책에 대한 질의도 이어졌다. 그는 용산 미군 반환부지와 관련해 “공원의 핵심 공간은 당연히 지켜야 한다”면서도 외곽 지역은 미래세대 주거안정을 위한 주택공급에 활용하는 방안을 검토할 수 있다는 입장을 밝혔다. 어린이정원에 대해서는 “이미 정원으로 조성돼 있는데 그 부분을 건드리는 것은 좀”이라며 난색을 보였다. 또 “현재 주택공급 물량이 너무 부족하다”며 상대적으로 공급 속도가 빠른 비아파트 일반주택의 규제를 풀어 공급을 늘리겠다고 말했다.

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