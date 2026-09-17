송길영 작가 ‘시대예보…’ 출간… “인간의 ‘수고’, 그게 AI 시대의 경쟁력”

“AI(인공지능)가 인간보다 잘하는 일은 점점 많아질 것입니다. 그렇다면 인간은 AI가 하기 어려운 일을 찾아야 합니다. 저는 그것을 ‘수고’라고 봅니다.”

트렌드 분석가 송길영(사진) 작가는 16일 서울 광화문의 한 회의실에서 열린 ‘시대예보: 수고인류의 시간’ 출간 기자간담회에서 AI 시대 인간의 새로운 경쟁력으로 ‘수고’를 제시했다.



지난해 9월 ‘시대예보: 경량 문명의 탄생’을 통해 기술 발전으로 가벼워지는 사회의 변화를 짚은 송 작가는 이번 책에서 AI 시대 인간의 역할과 가치에 주목했다.



그가 말하는 수고는 단순히 힘들게 일하는 것을 뜻하지 않는다. 한 사람이 오랜 시간 경험하고 고민하면서 시행착오를 거쳐 자신만의 능력과 취향, 안목을 만들어가는 과정이다. AI가 누구나 비슷한 결과물을 빠르게 만들어낼 수 있게 될수록 이런 축적의 과정이 인간을 구별하는 요소가 된다는 의미다.



송 작가는 “AI 시대에는 결과보다 그 결과를 만들어내는 과정에 주목해야 한다”며 “수고는 비효율처럼 보이지만 AI 시대에는 오히려 가장 희소한 자원이 될 수 있다”고 강조했다.



그는 이러한 변화를 ‘사본인간’과 ‘원본인간’이라는 개념으로 설명했다. 송 작가는 주어진 역할과 방식을 충실히 따르는 인간을 ‘사본인간’이라고 표현했다. 반대로 ‘원본인간’은 오랜 시간 자신의 경험과 능력을 축적해 쉽게 대체할 수 없는 사람이다.

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