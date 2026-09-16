‘김승원 저격수’ 존재감 키운 한동훈… 野, 애써 ‘침착’

무소속 한동훈 의원이 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회 국면에서 존재감을 키우면서 국민의힘의 셈법도 복잡해지고 있다. 김 후보자 낙마를 압박하려면 한 의원의 공세를 활용할 수밖에 없지만, 그럴수록 장동혁 대표 체제와 한 의원 간 ‘불편한 동거’도 부각될 수 있기 때문이다. 당 지도부는 한 의원의 역할을 일부 인정하면서도 “한 사람의 노력으로 볼 수 없다”며 확대해석을 경계했다.

무소속 한동훈 의원이 15일 국회 의원회관에서 열린 토론회에 참석한 뒤 취재진과 가진 간담회에서 김승원 법무부 장관 후보자와 더불어민주당 김민석 대표의 SNS 메시지와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 임이자 정책위의장은 16일 CBS 라디오에서 한 의원에 대해 “(김 후보자의) 사적 관계 등에 대해 청문회를 환기시켰다는 의미를 둘 수 있다”면서도 “당에서도 노력하는 부분이 있는 것이지, 이 부분이 한 사람의 노력이라고는 할 수 없다”고 말했다. 한 의원에 대한 당내 평가를 두고도 “친한 분들은 잘한다는 평가를 갖고 있겠지만, 국민의힘 전체에서 이렇다 저렇다 하는 평가는 별도 없다”며 “크게 의미를 두지 않는다”고 선을 그었다.



당 조직부총장인 강명구 의원도 한 의원의 성과는 인정하면서도 공세 방식에는 거리를 뒀다. 강 의원은 “한 의원이 잘한 것은 인정하지만, 거꾸로 민주당의 작전에 휘말린 것도 있다”며 “후보자의 자질과 자격을 논해야 되는데 엉뚱하게 ‘자료 출처가 불법이다’로 갔다”고 지적했다. 최근 국민의힘 지지율 상승세에 대해서도 “누가 잘해서도 아니고, 누구의 말 한마디로 잘됐다고 볼 문제도 아니다”라며 한 의원 역할론에 선을 그었다.



반면 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 한 의원의 행보를 높게 평가했다. 김 전 위원장은 “자기의 사명을 열심히 잘하고 있다”며 “한 의원이 얘기한 것을 국민의힘이 따라갈 수밖에 없게 되지 않았느냐”고 말했다. 이어 당내에서 한 의원을 둘러싼 공방이 계속되는 데 대해서도 “이러고 저러고 시비하는 것 자체가 석연치 않다”고 했다. 장 대표에 대해서는 “정치인으로서 그 사람에 대해 논평하고 싶은 생각은 없다”고 일축했다.



한 의원을 둘러싼 당내 갈등은 친한동훈(친한)계 현역 의원 징계 문제에서도 이어지고 있다. 친한계 서범수 의원은 이날 서울남부지법에 당 중앙윤리위원회의 징계에 대한 효력정지 가처분을 신청했다. 서 의원은 “누구는 조속히 절차를 밟아 중징계를 내리고, 누구는 아예 징계도 시작하지 않는다”며 “당권파의 정적 솎아내기”라고 비판했다.



앞서 서 의원은 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자의 참석이 예정된 국회 간담회에서 같은 당 진종오 의원에게 “돌려차기 한 번 하죠”라고 말해 당원권 정지 10개월의 징계를 받았다.

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