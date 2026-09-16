李 대통령 “국민 모두의 삶 밝히도록”… 靑 ‘5극3특’ 추석선물 전달

이재명 대통령이 16일 ‘5극3특’(5대 광역권·3대 특별자치도) 지역의 특산물로 구성한 추석 선물(사진)을 각계각층에 전달했다. 청와대는 이날 보도자료를 통해 “추석을 맞아 국민통합과 모든 국민의 평안을 기원하는 뜻을 담은 선물”이라고 밝혔다.



선물은 경기 김포 홍삼 절편, 충북 충주 밤칩, 경북 안동소주, 전남 장흥 표고채, 경남 밀양 대추칩, 전북 전주 이강주, 강원 정선 곤드레, 제주 고사리로 구성됐다.



청와대는 “영호남을 대표하는 전통주를 비롯해 ‘5극3특’ 특산품을 모아 지역과 세대를 넘어 상생과 통합을 이루고, 모든 국민이 함께 잘 사는 대한민국으로 나아가겠다는 대통령의 뜻을 반영했다”고 설명했다.



이 대통령은 선물에 동봉한 카드에서 “그리운 이에게 안부를 전하고 사랑하는 이와 행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길 기원합니다”라고 명절 인사를 전했다. 이어 “어떠한 자격이나 조건 없이 모든 이의 밤을 밝혀주는 달처럼 국민 모두의 삶에 환한 빛을 비출 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠습니다”라고 밝혔다.



선물은 각계 주요 인사를 비롯해 호국영웅·국가유공자, 사회적 배려계층, 산업재해 희생자 유가족 등에게 전달됐다. 전직 대통령과 배우자에게는 김태근 청와대 자치발전비서관이 직접 사저 등을 방문해 선물을 전달할 예정이다.

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