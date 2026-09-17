[이코노 브리핑] 우리금융, 19일 새 콘셉트 ‘모모콘’ 개최 외

우리금융, 19일 새 콘셉트 ‘모모콘’ 개최

우리금융그룹이 19일 경기 과천 서울랜드에서 금융권 대표 사회공헌 콘서트인 ‘2026 우리 모모콘(모이면 모일수록 선한 힘이 커지는 콘서트)’을 개최한다. 올해 4년차인 모모콘은 예년과 달리 공연과 테마파크를 결합한 새로운 콘셉트로 진행된다. QWER, 김재환, 윤마치, 치즈, 멜로망스, 지누션, 잔나비, YB 등의 무대를 즐기면서 서울랜드의 놀이시설, 우리금융의 사회공헌을 경험할 수 있다.

카뱅, 최대 10억원 ‘분양잔금대출’ 출시

카카오뱅크는 신축 아파트 입주 예정 고객을 위한 분양잔금대출을 출시했다고 16일 밝혔다. 대출 한도는 주택담보대출비율(LTV)과 총부채원리금상환비율(DSR) 등 관련 규제범위에서 최대 10억원이며, 대출 기간은 최대 40년이다. 원금균등분할상환과 원리금균등분할상환 중 선택할 수 있다. 중도상환해약금은 전액 면제한다. 다만 면제 정책의 연장 여부는 손실 비용 등을 고려해 6개월 단위로 결정할 예정이다.

농협銀 영업점 60곳 ‘치매극복선도’ 인증

NH농협은행은 전국 60개 영업점이 ‘치매극복선도기업’으로 인증받는 등 고령층 고객을 위한 시니어 친화 금융환경을 조성했다고 16일 밝혔다. 치매극복선도기업은 영업점 직원들이 치매 인식 개선 교육을 이수하고, 치매 환자와 가족이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만드는 데 앞장서는 기관이다. 지자체 산하 치매안심센터의 심사를 거쳐 인증된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지