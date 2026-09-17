대한항공, 보잉 항공기 103대 도입

대한항공이 미국 보잉 항공기 103대와 GE에어로스페이스·CFM인터내셔널의 예비 엔진을 구매하는 최종 계약을 체결(사진)했다고 16일 밝혔다. 지난해 8월 한·미 정상회담을 계기로 발표한 대규모 대미 구매 계획을 본계약으로 전환한 것으로, 통합 항공사 출범에 대비한 기단 현대화와 한미 경제 협력을 동시에 구체화한 것이다.



최종 계약 규모는 총 448억달러(약 61조1000억원)로 이 중 362억달러는 보잉 항공기 103대 도입에 투입된다. 대한항공은 장거리 여객기인 777-9 20대와 787-10 25대, 중·단거리용 737-10 50대, 차세대 화물기 777-8F 8대를 들여온다. 여객 수요 확대뿐 아니라 통합 항공사의 중·단거리 노선과 화물 사업까지 아우르도록 기단을 재편할 계획이다.



나머지 86억달러는 항공기 운항을 뒷받침할 엔진 확보와 정비 체계 구축에 사용된다. 대한항공은 GE에어로스페이스와 CFM인터내셔널에서 예비 엔진 21대를 구매하고, GE에어로스페이스에는 향후 15년간 항공기 28대의 엔진 정비를 맡긴다. 다만 지난해 발표한 계획 중 일부 엔진 정비서비스 옵션이 최종 계약에서 빠지면서 전체 금액은 당초보다 약 7조원 줄었다.



이번 구매는 대한항공과 아시아나항공의 통합 이후 중장기 수송력 확대에 대비하고, 팬데믹 이후 이어지는 항공기 공급 지연에 선제적으로 대응하기 위해 이뤄졌다. 노후 항공기를 고효율 최신 기종으로 교체해 연료비와 탄소 배출을 줄이고 운항 효율을 높일 방침이다.



조원태 한진그룹 회장은 “지난해 워싱턴에서 맺은 약속이 최종 계약으로 결실을 맺었다”며 “단순한 기업 간 거래를 넘어 한·미 양국의 경제·기술 동맹을 강화하는 신뢰의 이정표”라고 말했다.

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