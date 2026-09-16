에버랜드는 넷플릭스를 이길 수 있을까… 가을 맞아 ‘몰입형 체험’ 나선 에버랜드

“어느 가을때보다 여러 세대를 아우를 수 있는 콘텐츠를 준비했습니다.”



15일 경기도 용인 에버랜드에서 취재진과 만난 이채성 삼성물산 리조트부문 부사장은 지난 12일 부터 11월 22일까지 진행하는 올해 가을축제에서 에버랜드가 준비한 도보 사파리 ‘와일드 사바나 익스페디션’과 호러 테마존 ‘블러드시티 제로’ 등을 소개하며 이같이 말했다. 이날 취재진에 소개된 에버랜드의 가을 콘텐츠는 모든 세대가 ‘몰입’하고 ‘경험’할 수 있는 몰입형 콘텐츠를 만드는데 주력한 것이 특징이다. 모든 경험이 가능한 에버랜드만의 특징을 ‘넷플릭스’와 ‘야구장’ 등 시간을 소비할 수 있는 모든 콘텐츠와의 경쟁에서 ‘무기’로 활용하겠다는 의지가 엿보였다.

15일 경기 용인 에버랜드 ‘와일드 사바나 익스퍼디션’에서 먹이를 먹고 있는 기린의 모습. 이도형 기자

지난 3월에 시범 운영에 이어 올 가을에 다시 선보이는 ‘와일드 사바나 익스페디션’은 낮동안 생태형 사파리 ‘로스트 밸리’를 차량이 아닌 도보로 걸어서 탐험하는 체험 프로그램이다. 주말동안엔 최대 한 시간을 기다려 10분간 차량을 타고 관람했던 기존 동선 대신 40분간 1km 가량의 구간을 걸으며 대머리황새부터 코끼리, 기린, 하이에나, 코뿔소 등 15종의 야생동물을 눈앞에서 마주할 수 있게끔 했다. 에버랜드는 3월 시범운영 당시 고객 피드백을 면밀하게 분석해 동선과 콘텐츠를 새롭게 구성했다고 설명했다. 기존 유료로 운영하던 ‘리버트레일’ 구간도 탐험 코스에 포함해 무료로 개방했다. 현장에서는 유모차를 끌고 자녀와 함께 동물들을 만나는 가족 단위 관람객들을 자주 마주할 수 있었다. 곳곳에 배치된 ‘주키퍼’들이 가족단위 관람객들의 질문에 응답하는 모습도 눈에 띄었다.

도보 사파리 체험 권역에서 가장 주목을 받는 부분은 수로 위에 설치된 100m 가량 되는 출렁다리다. 기존에는 수륙양용차량을 타고 지나가는 구간이었는데 이 구간에 부교를 설치, 걸으면서 코끼리와 기린, 하이에나 등을 근처에서 관람할 수 있게 했다. 전체 관람의 4분의 3 지점에 기린과 코끼리를 가까이서 볼 수 있는 부교를 설치해 흥미와 집중도를 가장 높일 수 있게끔 설계했다. 영화와 같은 미디어에서 전체 구간 4분의 3 지점에서 해당 콘텐츠에서 가장 집중되는 부분이 나오는 것과 유사하다. 시작과 종료지점에는 탐험대원 인증 도장도 설치했다.

15일 경기 용인 에버랜드 ‘블러드시티 제로’에서 좀비 연기자와 모델이 포즈를 취하고 있다. 에버랜드 제공

에버랜드는 밤에는 올해로 10년차를 맞이한 가을축제 호러 테마존 ‘블러드시티 제로’로 탈바꿈한다. 10년을 맞이해 ‘제로’라는 이름을 선택했다는 설명이다. 영화 ‘해적’, ‘공조2’ 등을 연출한 이석훈 영화감독과 협업했다. 호러 세트장 같은 블러드시티 제로내에서는 곳곳에서 좀비 군단들이 돌아다니고 이에 대항하는 화이트Z 대원들을 만날 수 있다. 입장객들이 화이트Z 대원이 된다는 세계관도 진행된다. 테마존 입구에서 이 감독이 디렉팅한 프리쇼 영상을 본 뒤 블러드시티에 입장하면 지옥의 문, 통제불능의 실험실, 광기의 서커스, 핏빛 교정, 파멸의 플랫폼 등 5개 테마존에서 탈출 미션을 수행하게 된다. 2미터를 훌쩍 넘는 거대 좀비, 학생주임·삐에로 좀비 등 수십 명의 전문 연기자들이 불쑥 등장해 말을 걸거나 게임을 진행하는 등의 모습으로 현장감을 더한다. 저녁에는 좀비 군단과 대원들이 한데 모여 펼치는 대규모 플래시몹 퍼포먼스가 펼쳐진다. 미션을 완수해 대원증에 도장을 채운 관객에게는 파멸의 플랫폼 테마로 꾸며진 모니모러쉬 우선 탑승 혜택이 주어진다.

에버랜드 관계자는 “올가을 에버랜드는 고객이 직접 참여하며 함께 축제를 만드는 몰입형 콘텐츠로 가득 채웠다"며 "낮에는 온가족이 대자연 속 풍경을 걸으며 동물과 만나고, 밤에는 짜릿한 좀비 도시를 탈출하며 연인, 친구와 함께 잊지 못할 가을날의 반전 매력을 만끽하시길 바란다”고 전했다.

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