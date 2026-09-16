한국공항공사, 폐플라스틱으로 ‘가치우산’ 만들어 기부

한국공항공사는 폐플라스틱을 이용해 임직원이 직접 만든 친환경 ‘가치우산’을 서울 강서구 방화11종합사회복지관에 전달했다고 16일 밝혔다.

이 우산은 버려지는 자원에 새로운 가치를 더해 지역사회와 나누는 공사의 자원순환 ESG 캠페인 ‘가치우산’을 통해 제작됐다.

한국공항공사와 자회사 임직원들이 직접 제작한 친환경 가치우산을 들고 기념촬영을 하고 있다.



한국공항공사는 2024년부터 공항 내 유실된 우산을 보관해 이용객이 다시 사용할 수 있도록 제공하는 ‘가치우산’을 운영했다. 올해는 우산 재사용 캠페인에 더해 폐플라스틱 재활용과 지역사회 기부까지 활동 범위를 넓혔다.

모·자회사 임직원들은 일상에서 발생하는 폐플라스틱을 모으는 데 동참했으며 그 중 30명은 친환경 우산 제작 과정에 직접 참여했다. 캠페인을 통해 마련한 가치우산은 총 100개로 500ml 페트병 약 1000 개에 해당하는 폐플라스틱 재생원료 약 20kg이 활용됐다.

우산은 폐기 시에도 재활용이 가능하도록 플라스틱 단일 소재로 제작해 자원순환의 의미를 담았다. 이 우산제작은 약 77.5kg의 탄소배출 저감 효과를 거뒀다.

김원준 한국공항공사 사장은 “공사는 앞으로 공항 이용객들이 함께 참여할 수 있는 형태의 가치우산 ESG 캠페인으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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