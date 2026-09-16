고소영, 소속사서 뜻밖의 ‘SNS 금지령’… “제발 사진 올리지 말라고”

사진=고소영 유튜브 채널

배우 고소영이 소속사로부터 SNS에 사진을 올리지 말라는 요청을 받았던 사연을 공개했다.

고소영은 지난 15일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 절친한 사이인 그룹 티아라 출신 효민을 만나 사진 촬영과 SNS에 관한 이야기를 나눴다.

이날 제작진이 효민에게 고소영에게 알려주고 싶은 ‘꿀팁’이 있느냐고 묻자, 고소영은 “제가 SNS 사진을 아무리 찍어도 요즘 감성이 안 나온다. 효민이 사진을 너무 잘 찍더라”며 사진 촬영에 대한 고민을 털어놨다.

이에 효민은 “잘 찍는 것보다 보정이 중요하다”고 조언했다. 고소영은 “나도 보정을 좀 하긴 한다. 피부결을 매끈하게 한다”고 자신의 사진 보정 방식을 설명했다.

그러던 중 제작진은 고소영이 소속사로부터 ‘인스타 금지령’을 받았다는 이야기를 꺼냈다.

고소영은 “맨날 내가 메이크업하면 지우기 아까워서 혼자 찍어서 SNS에 올리면 소속사에서 ‘이거 내리면 안 되냐’고 하더라”며 “제발 인스타 사진 좀 업로드하지 말라고 했다. 그래서 나 다 지웠다”고 말했다.

소속사의 거듭된 요청에 자신이 SNS에 올렸던 사진을 모두 삭제했다는 것. 예상하지 못한 ‘SNS 금지령’ 사연에 현장에서는 웃음이 터졌다.

이후 효민은 직접 고소영의 사진을 여러 장 찍어주며 자신만의 촬영 노하우를 전했다. 고소영 역시 효민을 따라 사진을 찍으며 촬영법을 익혔다.

사진을 찍는 방식에 대해서도 두 사람의 서로 다른 취향이 드러났다. 고소영은 “난 사진도 정직하게 찍는 걸 좋아한다. 방향이 맞아야 한다”고 말했고, 이에 효민은 “그렇다고 엄청 맞지도 않는다”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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